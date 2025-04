Sprawa z bonem wraca jak bumerang. 38-latka straciła 6000 zł

Przelew w formie bonu turystycznego

Do kobiety zadzwonił mężczyzna, który podał się za jej znajomego. Od słowa do słowa, poprosił o przesłanie pieniędzy w formie bonu turystycznego. Kobieta nie upewniając się wcześniej, czy faktycznie rozmawia ze swoim znajomym, wykonała i zautoryzowała przelew na umówioną kwotę. Jak tylko doszło do transakcji, znajomy momentalnie zakończył rozmowę i urwał kontakt. To typowe zachowanie dla oszustów.