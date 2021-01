Orange daje 2 GB w aplikacji Mój Orange. Zostało niewiele czasu!

Orange ogłosił dziś szybką promocję dla użytkowników indywidualnych, korzystających z oferty abonamentowej, na kartę lub z pakietu Orange Love z ofertą głosową. Zaglądając do aplikacji Mój Orange, można otrzymać 2 GB internetu. Czas trwania promocji jest ograniczony.

Dziś Orange rozszyła SMS-y i e-maile do swoich klientów, informujące o możliwości skorzystania z promocji:

Dawno Cię nie było w aplikacji Mój Orange, korzystaj częściej i nie trać superpromocji. Tylko do 31.01. w prezencie pakiet 2GB ważny 3 dni w kraju. Zaloguj się e-mailem, wejdź w sekcje „Dla Ciebie", kliknij banner "2GB" i "Wyślij SMS" (oplata wg cennika Twojej oferty).

Ta wiadomość w skrócie wyjaśnia, czym jest dzisiejsza "superpromocja". Korzystając z niej, użytkownik dostaje bonusowe 2 GB na internet do wykorzystania na terenie Polski. Żeby otrzymać tę paczkę, trzeba wejść do aplikacji Mój Orange, zajrzeć do zakładki „Dla Ciebie" i po kliknięciu promocyjnego banera wysłać SMS-a z komendą 2GB pod numer 80880.

Promocja obowiązuje do 31 stycznia 2021 r. do godziny 23:59. Bonusowy pakiet jest ważny przez 3 dni od daty aktywacji i wykorzystywany jest w pierwszej kolejności przed pakietami dostępnymi w planie taryfowym abonenta oraz przed środkami aktywowanymi na podstawie innych promocji.

Promocja skierowana jest do klientów indywidualnych oraz prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, korzystających z oferty abonamentowej lub oferty na kartę albo pakietu Orange Love z ofertą głosową. Promocja nie dotyczy abonentów usług nju mobile i Orange Flex.

