Oferta tygodnia w Orange: Oppo Reno4 Lite taniej o 360 zł

W tym tygodniu możemy liczyć nie tylko na pojawiające się coraz częściej promocje z okazji Black Friday, ale także na inne ciekawe oferty. Orange ruszył z kolejną odsłoną akcji, w której tym razem stara się nas przekonać do wyboru tańszego niż zazwyczaj Oppo Reno4 Lite

W najnowszej odsłonie akcji „Oferta tygodnia” pomarańczowy operator proponuje telefon Oppo Reno4 Lite taniej o 360 zł – z abonamentem lub w ofercie Orange Love. Akcja trwa do 25 listopada włącznie, czyli do przyszłej środy do końca dnia.

Promocja skierowana jest do klientów, którzy w tym okresie wykupią abonament w Planie Mobilnym 55 lub 75 albo przedłużą taką samą dotychczasową umowę. Oppo Reno4 Lite kupią taniej, o 360 złotych, również nowi użytkownicy Orange Love Standard, Extra i Premium, a także ci, którzy w tym czasie przedłużą swoje umowy w tych właśnie pakietach.

Przykładowo, w Planie Mobilnym 55 w umowie na 24 miesiące opłata za smartfon wynosi 0 zł na start. Trzeba będzie liczyć się z wydatkiem 50 zł raty za urządzenie oraz 55 zł abonamentu z rabatami, co łącznie da kwotę 105 zł.

Oppo Reno4 Lite – najważniejsze cechy

Smartfon Oppo Reno4 Lite to model z ekranem AMOLED o przekątnej 6,43 cala i rozdzielczości Full HD+. Jego sercem jest układ MediaTek P95 (12 nm), który do pomocy otrzymał 8 GB pamięci RAM. Na dane użytkownika przewidziano 128 GB pamięci wewnętrznej UFS 2.1, co można rozbudować, montując kartę microSD 256 GB.

Sekcję fotograficzną Oppo Reno4 Lite tworzy poczwórny układ aparatów z tyłu (48 Mpix, 8 Mpix, 2 Mpix i 2 Mpix) oraz podwójny aparat do selfie (16 Mpix i 2 Mpix).

Telefon wyposażony jest w baterię 4015 mAh z szybkim ładowaniem VOOC 4.0 o mocy 30 W. Wszystkim zarządza Android 10 z interfejsem ColorOS 7.2.

