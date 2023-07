Unia i rząd zaciskają pętlę, Netia odpowiada nową usługą subskrypcyjną

Netia ma nową usługę w modelu subskrypcyjnym, przewidzianą dla klientów biznesowych – Netia Incident Monitoring. Dzięki niej firmy zostaną objęte monitoringiem bezpieczeństwa IT, co pozwoli im spełnić wymagania dyrektywy NIS2 oraz znowelizowanej ustawy o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa.

Zagrożenie cyberatakami dotyczy instytucji i firm praktycznie każdej wielkości. Dla wielu z nich podwyższenie zasad cyberbezpieczeństwa i konieczność całodobowego monitorowania incydentów bezpieczeństwa jest lub wkrótce będzie obowiązkiem, wynikającym ze zmian wprowadzanych w polskim prawie w związku z dyrektywą NIS2 oraz wymaganiami, które zostaną nałożone przez ustawię o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa.

Z myślą o firmach i instytucjach, które mają lub chcą dopiero wdrożyć w swoich sieciach rozwiązania bezpieczeństwa IT oparte na technologii firmy Fortinet (Managed UTM, FortiGate), Netia rozbudowała ofertę usług bezpieczeństwa teleinformatycznego o usługę Netia Incident Monitoring.

Netia Incident Monitoring to usługa, która zapewnia całodobowy monitoring bezpieczeństwa i automatycznie informuje klientów o zidentyfikowanych incydentach bezpieczeństwa IT.

Nowość działa w modelu subskrypcyjnym, w środowisku wirtualnym, co oznacza brak nakładów inwestycyjnych po stronie klienta. Dostępna jest w obrębie infrastruktury sieciowej najpopularniejszego w Polsce dostawcy rozwiązań bezpieczeństwa sieciowego, firmy Fortinet. Koszt usługi ma wynosić kilka tysięcy złotych miesięcznie.

Jako odbiorcy nowej usługi Netii wskazywane są klienci biznesowi zagrożeni cyberatakami, którzy jednocześnie będą musieli dostosować się do dyrektywy NIS2 i ustawy o KSC.

To właśnie do tego typu firm i instytucji kierujemy usługę Netia Incident Monitoring, która w sposób efektywny kosztowo, już za kilka tysięcy złotych miesięcznie, pozwoli spełnić wymagania nałożone przez ustawię o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa oraz podnieść bezpieczeństwo infrastruktury IT