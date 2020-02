myPhone i Hammer na Walentynki: kup telefon i zdąbądź bilety do kina

Od początku lutego trwa akcja promocyjna myPhone i Hammer na Walentynki. Wystarczy do 15 lutego kupić jeden z objętych promocją telefonów którejś z marek, by móc wygrać dwa bilety do kina w sieci Multikino.

Zostało 10 dni do Walentynek, czyli święta zakochanych. Jest to dla wielu osób okazja na romantyczną kolację, mile spędzony wieczór czy wręczenie prezentu. Tym ostatnim może być na przykład nowy smartfon oraz wyjście do kina. Obie te rzeczy można zdobyć w promocji marek myPhone i Hammer.

Firma mPTech przygotowała akcję "myPhone i Hammer na Walentynki". Aby wziąć w niej udział, wystarczy kupić do 15 lutego jeden z poniższych telefonów:

Hammer Energy 18x9 od 899 zł ,

, myPhone City 2 za 499 zł ,

, myPhone Pocket Pro za 449 zł ,

, Hammer 5 Smart za 329 zł ,

, Hammer Explorer od 1099 zł.

Kolejnym krokiem powinno być wypełnienie formularza dostępnego na stronie www.myphone.pl/promocja-na-walentynki-2020/, do którego trzeba też dołączyć zdjęcie lub skan paragonu lub faktury potwierdzającej dokonanie zakupu. Otrzymać można 2 kody na bilety do Multikina. Każdy kod uprawnia do wymiany na jeden bilet na seans 2D w sieci Multikino na terenie całego kraju i jest ważny do 30 czerwca 2020 roku.

Liczba kodów dostępny w promocji jest ograniczona.

Więcej szczegółów na temat promocji można znaleźć na stronie www.myphone.pl/promocja-na-walentynki-2020/ oraz w regulaminie.

Źródło tekstu: mPTech