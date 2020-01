HAMMER Energy 2 i myPhone FUN 6 to styczniowe nowości mPTech

HAMMER Energy 2 (3/32) – 5,5-calowy pancernik z NFC i baterią 5000 mAh, a także myPhone FUN 6 – pięciocalowy smartfon z Androidem 9.0 Pie Go edition to nowe modele firmy mPTech. Urządzenia debiutują właśnie na rynku, zachęcając korzystnymi cenami.

HAMMER Energy 2

Nowy HAMMER Energy 2 to kontynuacja serii Energy, którą producent określa jako swój wielki sukces rynkowy. Energetyczna dwójka to 5,5-calowy smartfon z ekranem IPS i rozdzielczości HD+ (720 x 1440, 18:9), ze wzmocnioną konstrukcją (wytrzymałość na upadki i zderzenia zgodnie z normą IK05) i odpornością potwierdzoną certyfikatem IP68 (ochrona przed pyłem i wodą).

Sercem smartfonu jest układ MediaTek Helio A22, znany już z Hammera Explorer, wspierany przez 3 GB pamięci RAM, do tego otrzymujemy 32 GB pamięci wewnętrznej z możliwością rozszerzenia za pomocą kart micrioSD 128 GB. Energy 2 zapewnia też pełne funkcje komunikacyjne, w tym LTE, NFC oraz Bluetooth 5.0. Zdjęcia wykonamy aparatem głównym Sony o rozdzielczości 13 Mpix, a także przednim 8 Mpix.

Wśród zalet smartfonu producent wskazuje na akumulator 5000 mAh, który ma zapewnić nawet do 2-3 dni pracy w standardowym użytkowaniu. Tu atutem powinno być także szybkie ładowanie Express Charging oraz funkcja powerbanku umożliwiająca zasilanie innych urządzeń.

HAMMER Energy 2 pracuje pod kontrolą systemu Android 9 i oferowany jest w przystępnej cenie 699 zł. Energy 2 dostępny będzie niebawem w ofercie Orange.

myPhone FUN 6

Z kolei myPhone FUN 6 to nowy model z serii dedykowanej młodym, mniej wymagającym użytkownikom. Ten 5-calowy, niewielki smartfon z ekranem HD i lekkim systemem Android 9.0 Go edition został wyceniony na 219 zł.

myPhone FUN 6 został stworzony do prostych czynności, czyli do kontaktowania się ze znajomymi i rodziną, dzwonienia, wysyłania SMS-ów oraz korzystania z aplikacji i komunikatorów. Oferuje aplikacje stworzone dla lekkiej odmiany Androida, takie jak YouTube GO, czy Google Maps GO oraz możliwość korzystania z Asystenta Google.

Sercem modelu myPhone FUN 6 jest układ MediaTek MT6580A współpracujący z 1 GB pamięci RAM. Smartfon ma także aparat główny 2 Mpix oraz kamerkę przednią VGA, 16 GB pamięci wewnętrznej, którą można rozszerzyć o dodatkowe 128 GB dzięki karcie pamięci. Funkcje komunikacyjne zapewnia Dual SIM (dual standby), Wi-Fi oraz Bluetooth 4.0. Jest to model 3G.

Energię dostarcza wymienny akumulator o pojemności 2000 mAh, którego pracę optymalizuje system Go Edition. Specyfikacja tego modelu to najniższa półka, ale cena jest też na tyle atrakcyjna, że myPhone FUN 6 może się sprawdzić jako pierwszy smartfon dla dziecka.

