DOOGEE Y9 PLUS już w Polsce. Wkrótce zadebiutuje pancerny S68 Pro

DOOGEE poszerza swoją ofertę smartfonów dostępnych na polskim rynku. W sklepach stacjonarnych pojawił się już elegancki model Y9 PLUS, niebawem wprowadzony ma zostać pancerny S68 Pro.

Zobacz: Doogee Y9 Plus już w listopadzie w Polsce

Zapowiadany już dwa miesiące temu DOOGEE Y9 PLUS w końcu trafił na polski rynek i dostępny jest w cenie 619,99 zł. To może być interesująca propozycja dla tych, którzy poszukują eleganckiego, ale niedrogiego smartfonu. Model ten napędzany jest przez ośmiordzeniowy procesor MediaTek Helio P23 z układem graficznym Mali-G71. Podstawowa wersja ma 4 GB RAM i 64 GB pamięci wewnętrznej, którą przy pomocy karty SD można rozszerzyć o 128 GB. Dużym atutem jest bateria o pojemności 4350 mAh. W telefonie znajdziemy też trzy aparaty 16 Mpix + 8 Mpix + 8 Mpix, wśród których jest obiektyw szerokokątny 130 stopni oraz czujnik ToF. Istotne jest niespotykane w tym segmencie wykorzystanie optycznej stabilizacji obrazu.

Zobacz: Doogee S40: wytrzymały telefon z przystępną ceną wchodzi na polski rynek

DOOGEE Y9 PLUS:

Układ Helio P23 z GPU ARM Mali-G71-MP2 700 MHz

Pamięć: 4 GB RAM, 64 GB ROM

Ekran: 6.3’’, Full HD+, 1080 x 2280

Tylny aparat: 16 MPix + 8MPix + 8 MPix

Przedni aparat: 16 MPix

System: Android 9.0

Bateria: 4350 mAh

DOOGEE S68 Pro

Producent wciąż nie zdradza ceny kolejnego modelu, który będzie wkrótce dostępny na polskim rynku – pancernego S68 Pro. Aktualna cena na oficjalnej stronie DOOGEE wynosi 199,99, czyli 765 zł. W innych chińskich sklepach można go dostać za równowartość około 800 – 850 zł, co jest bardzo atrakcyjną ceną, biorąc pod uwagę specyfikację tego modelu (i porównując ją do innych pancerników, a nie Redmi Note).





Smartfon napędzany jest układem Mediatek Helio P70, który wspiera 6 GB RAM oraz 128 GB ROM. Bateria o pojemności 6300 mAh w stanie spoczynku może wytrzymać aż 756 godzin w trybie czuwania. Telefon DOOGEE S68 Pro spełnia normy IP68/IP69 i dobrze radzi sobie w ekstremalnych warunkach pogodowych: od -40 stopni C do 60 stopni C, ale też pod wodą – nawet do 30 min i 1,5 metra głębokości. Dwie warstwy Gorilla Glass 4 oraz aluminiowa warstwa pod wyświetlaczem High Definition IPS zapewniają maksymalną wytrzymałość na upadek – nawet do 1.5 m wysokości.

Zobacz: Test telefonu DOOGEE S90 - pancerz z tytanu i moduły

Zobacz: Doogee S40: wytrzymały telefon z przystępną ceną wchodzi na polski rynek

Smartfon jest wyposażony w wiele udogodnień jak bezprzewodowe ładowanie zwrotne. Ma wbudowany moduł NFC, który umożliwia płatności Google, a także funkcję skanowania twarzy i czytnik linii papilarnych reagujący w 0.2 sekundy. DOOGEE S68Pro wyposażony jest w trzy główne aparaty: 21 Mpix + 8 Mpix + 8 Mpix, które pozwalają na fotografowanie w trybie podstawowym, szerokokątnym oraz za pomocą teleobiektywu.

DOOGEE S68 Pro: