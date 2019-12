HAMMER Energy z sieci T-Mobile zyskuje VoLTE i VoWiFi

Użytkownicy HAMMERA Energy zakupionego w sieci T-Mobile mogą już korzystać z VoLTE (Voice over LTE) oraz VoWiFi (Voice over WiFi). Usługa z technologią pozwalającą realizować rozmowy w jakości HD oraz przy użyciu dowolnej sieci Wi-Fi w Polsce i za granicą to dodatkowa korzyść dla posiadaczy pancernych telefonów polskiego producenta.

Energy to pierwszy smartfon marki HAMMER w ofercie T-Mobile. Mimo że nie jest to najnowszy model, producent nie zapomniał o jego użytkownikach i dodaje VoLTE i VoWiFi. Usługa w przyszłości ma też zostać uruchomiona dla posiadaczy Energy 18x9 i innych modeli w portfolio marki.

Jak zyskać VoWiFi i VoLTE w Energy?

Z powodów technicznych nie ma możliwości uruchomienia nowych funkcji poprzez aktualizację OTA. Dlatego nowe możliwości płynące z VoLTE i VoWiFi w modelu Energy można zyskać na jeden z dwóch sposobów:

Klient może skontaktować się z serwisem producenta smartfona (mPTech) pod numerem telefonu 71 71 77 400 lub za pomocą formularza internetowego na www.serwis-myphone.pl/. Serwis zamówi kuriera, który odbierze przesyłkę w dogodnym miejscu i czasie. Cała usługa odbywa się bezpłatnie i w wariancie door-to-door. Użytkownik HAMMERA Energy może skontaktować się ze sprzedawcą (T-Mobile) i wykonać tę operację (jak w pkt. „A”) za jego pośrednictwem.

Przekazany smartfon każdorazowo otrzymuje nowy soft, z tego względu przed oddaniem urządzenia należy wykonać backup danych i kontaktów. Smartfon, jak zapowiada producent, wróci do klienta najpóźniej do 4 dni roboczych. mPTech, aby wynagrodzić klientom czas oczekiwania, przekaże każdemu szkło hartowane w prezencie.

Źródło tekstu: mPTech