Nowa oferta lajt mobile. Zobacz, ile dostaniesz za 5 zł więcej

Bestsellerowy abonament w lajt mobile oferuje jeszcze więcej. W Za niewiele więcej dostaniesz dwukrotnie więcej internetu i dostęp do 5G.

Nowa oferta Numer 1! w lajt mobile (pisana z wykrzyknikiem) jest minimalnie droższa od tej dostępnej do 2 sierpnia („Numer 1” bez wykrzyknika), ale warto dopłacić 5 zł do takich korzyści. Numer 1! obowiązująca w lajt mobile od 3 sierpnia 2022 roku kosztuje 29,99 zł miesięcznie zamiast 24,99 zł miesięcznie.

Abonament obejmuje przede wszystkim dwa razy więcej internetu do wykorzystania – 60 GB zamiast 30 GB (w tym 5,2 GB w roamingu UE). Ponadto abonenci otrzymają dostęp do sieci 5G. Przypomnę tu, że wirtualny operator lajt mobile korzysta z infrastruktury Plusa, jest to więc 5G na osobnym bloku częstotliwości, a nie podkręcone LTE.

Niezmiennie jest to oferta typu NO LIMIT, można więc dzwonić i SMS-ować ile dusza zapragnie. Aktualna oferta abonamentowa lajt mobile wygląda następująco:

Szczegóły znajdziesz na stronie operatora i w regulaminie, a wszystkie formalności załatwisz online – w końcu lajt mobile nie ma salonów stacjonarnych. Nic nie zapłacisz za dostawę karty SIM i możesz wypowiedzieć umowę, kiedy chcesz. Aktywacja kosztuje 29 zł.

Źródło zdjęć: lajt mobile

Źródło tekstu: lajt mobile