9,99 zł za No Limit + 10 GB w Lajt Mobile

Operator lajt Mobile uruchomił promocję na jeden z planów typu No Limit. Oferta kierowana jest do nowych klientów.

Każdy nowy klient lajt mobile może skorzystać z promocji przy przenoszeniu numeru, jeśli zdecyduje się na plan No Limit M. Aktywacja będzie kosztować 1 zł, a przez pierwsze 3 miesiące opłata za plan wyniesie tylko 9,99 zł miesięcznie.

Promocja obejmuje plan bez limitu oraz 10 GB internetu mobilnego. Promocja jest dostępna zarówno dla podpisujących umowę na czas określony, jak i dla umów bezterminowych, przy przenoszeniu numeru od innego operatora lub przy zamawianiu nowego numeru.

Standardowa cena tego planu to 19,99 zł miesięcznie, a koszt aktywacji to zwykle 29 zł. To oznacza, że przenosząc numer do lajt mobile, można zaoszczędzić prawie 60 zł. Jakość usług można sprawdzić bez obaw o konsekwencje. Umowa bezterminowa pozwala odejść do innego operatora bez kar nawet po pierwszym miesiącu promocji.

Można przenieść numer lub zamówić nowy bez wychodzenia z domu. Wszystko można załatwić w 100% online, a karta SIM zostanie wysłana kurierem, listem lub do wskazanego paczkomatu – zależnie od wyboru klienta.

Źródło zdjęć: lajt mobile

Źródło tekstu: lajt mobile