Happy Fridays: zniżkowy voucher 100 zł na smartfony w T-Mobile

T-Mobile nie tylko rozdaje dzisiaj SMS-y za darmo z okazji Dzień Emotikona, ale także ogłasza kolejną edycję stałej akcji Happy Fridays. Tym razem bonusem jest zniżkowy voucher na smartfony.

Od jutra do niedzieli w aplikacji „Mój T‑Mobile” na użytkowników będzie czekał voucher uprawniający do zniżki o wartości 100 zł na zakup wybranych urządzeń dostępnych w ofercie operatora.

Voucher obejmuje smartfony dostępne w taryfie T na 24 miesiące w opcji S, M i L operatora. Bonus można zrealizować w dowolnym kanale sprzedaży, czyli w sklepie internetowym T‑Mobile.pl, sklepach stacjonarnych, autoryzowanych punktach sprzedaży lub poprzez infolinię. Ze zniżki mogą skorzystać klienci indywidualni, korzystający z abonamentu w T-Mobile (taryfa T, T DATA i Rodzina) oraz użytkownicy ofert MIX (taryfa Frii Mix) i na kartę (taryfy Frii, Hot, Nowy Tak Tak lub Happy).

Jak otrzymać voucher na smartfony?

Prezent można odebrać w aplikacji „Mój T Mobile” lub wysyłając SMS o treści „HF” na bezpłatny numer 80800 od piątku 18 września do niedzieli 20 września do końca dnia. Jeśli użytkownik zdecyduje się na pierwszą opcję, kod uprawniający do zniżki otrzyma w aplikacji, a jeśli drugą – wówczas rabat zostanie przesłany w wiadomości tekstowej.

Aby skorzystać z rabatu, wystarczy wejść na stronę https://www.t-mobile.pl/, wybrać odpowiedni dla siebie sprzęt i wpisać kod rabatowy. W przypadku urządzeń, których cena wyjściowa wynosi 100 zł lub mniej, kwota po obniżce będzie wynosić 0,05 zł. Rabat można wykorzystać do wtorku 22 września do końca dnia. Każdy użytkownik może tylko raz skorzystać z tej promocji.

