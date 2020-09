T-Mobile: 1000 darmowych SMS-ów na Dzień Emotikona

T-Mobile jak zwykle okazuje się niezawodny w celebracji nikomu nieznanych lub zapomnianych świąt. W lipcu operator rozdawał bonusy z okazji Światowego Dnia Emoji, a dziś przypomina, że w najbliższą sobotę będziemy obchodzić Dzień Emotikona. To kolejna okazja na prezenty.

Emotikony są z nami już od 38 lat – 19 września 1982 roku Scott Fahlman z amerykańskiego Uniwersytetu Carnegiego i Mellonów wysłał na listę dyskusyjną wiadomość, w której znalazła się pierwsza „buźka”, czyli znaki :-). Naukowiec sugerował przy tym, by w taki sposób oznaczać treści żartobliwe, a znaczek należy czytać, przechylając głowę. Co prawda historia mówi też o przypadkach zastosowania podobnej symboliki już w XVII wieku i późniejszych stuleciach, ale to jednak wydarzenie sprzed 38 lat wiązało się z zastosowaniem emotek w wiadomościach przesyłanych drogą elektroniczną.

W najbliższą sobotę T-Mobile będzie obchodzić Dzień Emotikona. Z tej okazji operator przygotował dla klientów na kartę i MIX pakiet 1000 bezpłatnych SMS-ów do odebrania w terminie 17-19 września.

Promocja stanowi kolejną odsłonę akcji adresowanej do użytkowników ofert T‑Mobile kartę i MIX. Do posiadaczy tych usług trafiają prezenty, które można aktywować w określonym terminie – bez konieczności spełniania jakichkolwiek dodatkowych wymogów.

Darmowego pakiet będzie działać w kraju przez 3 dni od momentu aktywacji. Każdy klient może skorzystać z promocji jeden raz.

Jak odebrać gratisowy pakiet SMS-ów?

Wystarczy wysłać SMS o treści: „TAK” na numer:

80401 – w przypadku klientów T‑Mobile na kartę,

– w przypadku klientów T‑Mobile na kartę, 80404 – dla użytkowników oferty MIX.

