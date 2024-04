Google znajdzie Twój telefon. Usługa w końcu będzie dostępna globalnie

Firma Google potwierdziła, że w ciągu najbliższych miesięcy zakończy proces globalnego wdrożenia sieci Find My Devica (znajdź moje urządzenie). To odpowiedź na funkcję Find My Apple'a.

Google pracuje nad globalnym udostępnieniem nowej sieci Find My Device (znajdź moje urządzenie). Jest to rozwiązanie podobne do Apple Find My, pomagające w znalezieniu zgubionego urządzenia, dzięki jego komunikacji ze znajdującymi się w pobliżu smartfonami z Androidem. Cały proces nie powinien zająć dużo czas z powodu ogromnej popularności sprzętów z mobilnym systemem operacyjnym Google'a oraz tego, że gigant z Mountain View chce udostępnić usługę każdemu, kto ma co najmniej Androida 9 (debiutował w 2018 roku).

Ulepszona sieć Google Find My Device wykorzysta miliardy urządzeń z Androidem, do wzajemnego lokalizowania się za pomocą połączenia Bluetooth. Mowa tu nie tylko o smartfonach czy tabletach z Androidem, ale również o takich sprzętach, jak głośniki i wyświetlacze Nest, które również będą stanowić punkty odniesienia w sieci. Dodatkowo, od maja tego roku powinny być dostępne trackery Bluetooth, podobne do AirTagów Apple'a czy SmartTagów Samsunga.

Obecnie zaktualizowana usługa Google Find My Device jest dostępna w Stanach Zjednoczonych Ameryki oraz Kanadzie. Tylko użytkownicy Androida mieszkający w tych krajach będą otrzymywać e-maile i monity na swoim urządzeniu, zachęcające do dołączenia do nowej sieci crowdsourcingowej. Jest jednak dobra wiadomość, ponieważ Google planuje jeszcze w 2024 roku wprowadzić dostęp do ulepszonej sieci Find My Device na cały świat.

Globalne wdrożenie zostanie zakończone w ciągu najbliższych kilku miesięcy.

– napisał Google w oświadczeniu dla Android Authority

Nie padła żadna konkretna data, jednak w końcu zostały określone skończone ramy czasowe, w których usługa Find My Device w nowej odsłonie będzie działać globalnie, czyli również w Polsce. Pozostaje więc uzbroić się w cierpliwość i jeszcze trochę poczekać na rozwiązanie, z którego już teraz mogą korzystać na przykład użytkownicy produktów firm Apple oraz Samsung.

Źródło zdjęć: Shutterstock

Źródło tekstu: Google, Android Authority