Operator wprowadza roaming 5G w ponad 40 krajach i chwali się zasięgiem 700 MHz

Na wakacje niemiecki operator Deutsche Telekom, do którego należy nasz T-Mobile, zaoferował roaming 5G w ponad 40 krajach, w tym w Polsce. Chwali się też rosnącym zasięgiem 5G dzięki wykorzystaniu pasma 700 MHz SA.

Deutsche Telekom poinformował, że dzięki nowym umowom roamingowym, zawartym z 63 operatorami, klienci niemieckiej sieci mogą używać łączności 5G w ponad 40 krajach. Na liście znalazły się państwa, w których Deutsche Telekom ma swoje oddziały lokalne, takie jak Chorwacja, Węgry, Czechy, Słowacja, Grecja, Austria czy USA. Oczywiście na tej liście nie zabrakło też T-Mobile Polska z 5G na 2100 MHz. Poza grupą DT standard 5G jest również dostępny w roamingu dla klientów operatora we Francji, Hiszpanii, Szwajcarii, Włoszech, a nawet w Chinach.

W praktyce oznacza to, że każdy klient, który ma niemiecką kartę SIM w Deutsche Telekom, może swobodnie surfować w roamingu po internecie przez 5G, co będzie szczególnie przydatne tam, gdzie standard ten osiąga duże szybkości. Podczas podróży w Unii Europejskiej, Wielkiej Brytanii i Szwajcarii klienci DT objęci są takimi samymi stawkami za usługi, jak w Niemczech.

Zobacz: 5G jest najszybciej rozwijającą się generacją telefonii w historii

Deutsche Telekom rozbudowuje 5G w 700 MHz

Posiadacze kart SIM Deutsche Telekom, którzy nie planują podróży zagranicznych, mogą z coraz większą skutecznością korzystać z 5G w Niemczech. Operator podał, że objął już zasięgiem 92% populacji kraju, czyli około 75 milionów osób.

Dobry zasięg 5G zapewniło DT wykorzystanie nowego, wdrożonego w ostatnich tygodniach pasma 700 MHz w standardzie SA (Standalone, bez wspomagania LTE), które nie pozwala osiągnąć dużych prędkości, ale gwarantuje dobre pokrycie terenu, zwłaszcza na obszarach wiejskich.

Częstotliwości 700 MHz 5G dostępne są na ponad 3 tysiącach anten w 1100 miejscowościach. Na potrzeby 5G operator wydzielił w tym zakresie osobne pasmo o szerokości 10 MHz.

Zasięg jednej anteny 5G na 700 MHz tworzy okrąg o promieniu od 5 do 10 kilometrów. To pozwala DT łatwo dostarczać 5G na rozległych obszarach, jednocześnie częstotliwość ta zapewnia lepsze przenikanie do wnętrz budynków.

W miastach zasięg 5G uzupełniają częstotliwości 2100 MHz w agregacji z LTE oraz „prawdziwe 5G” w paśmie 3,6 GHz o prędkości do 1 Gbps, dostępne już w ponad 400 ośrodkach miejskich. W sumie zasięg 5G w trzech częstotliwościach zapewnia ponad 67 tys. anten, z czego około 8 tys. to 5G Standalone.

Częstotliwości 700 MHz będą wykorzystywane na potrzeby 5G także w Polsce. W tym celu przeprowadzony został refarming częstotliwości, na których nadawała naziemna telewizja cyfrowa. Po zwolnieniu 700 MHz w Polsce dalsze jego losy wymagają jeszcze uregulowania prawnego.

Zobacz: Niemcy prężnie rozbudowują prawdziwe 5G w 3,6 GHz

Zobacz: T-Mobile: nowa odsłona oferty z 5G. Cztery warianty dla każdego

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Shutterstock