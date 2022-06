5G jest najszybciej rozwijającą się generacją telefonii w historii

Jeszcze w tym roku usługi 5G osiągną na całym świecie poziom miliarda subskrypcji. Za pięć lat liczba ta znacznie przekroczy wielkość odpowiadającą połowie ludzkości na Ziemi, a w zasięgu 5G znajdą się trzy czwarte ludności świata. Ericsson podał najnowsze prognozy dotyczące rozwoju 5G.

Według najnowszego, czerwcowego raportu Ericsson Mobility Report w 2027 roku 5G będzie stanowić: 82 procent subskrypcji w Europie Zachodniej, 80 procent w regionie Rady Współpracy Państw Zatoki Perskiej i 74 procent w Azji Północno-Wschodniej. Światowym liderem pod względem subskrypcji 5G stanie się Ameryka Północna z 90 procentami usług 5G.

W Indiach, gdzie wdrożenia 5G jeszcze się nie rozpoczęły, oczekuje się, że 5G będzie stanowić prawie 40 procent wszystkich subskrypcji do 2027 roku. W ujęciu globalnym przewiduje się, że 5G będzie stanowić prawie połowę wszystkich subskrypcji do roku 2027, przekraczając poziom 4,4 miliarda.

5G rozwija się najszybciej

Najnowszy raport Ericsson Mobility Report ujawnia również, że globalny ruch danych w sieci komórkowej podwoił się w ciągu ostatnich dwóch lat.

Wzrost ruchu spowodowany był zwiększonym wykorzystaniem smartfonów i mobilnych łączy szerokopasmowych, a także cyfryzacją społeczeństwa i przemysłu. Najnowsze statystyki podkreślają duży popyt na transfer danych i usługi cyfrowe. Mimo pandemii i niepewności geopolitycznej ten trend się utrzyma. Co roku kilkaset milionów ludzi staje się nowymi abonentami mobilnego internetu szerokopasmowego.

Najnowszy raport Ericsson Mobility Report potwierdza również, że 5G jest najszybciej rozwijającą się generacją technologii mobilnych w historii. Około jedna czwarta światowej populacji ma obecnie dostęp do zasięgu 5G. Tylko w pierwszym kwartale 2022 roku dodano około 70 milionów subskrypcji 5G. Według raportu do 2027 roku około trzy czwarte światowej populacji będzie miało dostęp do 5G.

Stały dostęp bezprzewodowy nabiera znaczenia

Raport Ericssona podkreśla również coraz ważniejszą rolę, jaką stały dostęp bezprzewodowy (FWA) odgrywa w świadczeniu usług szerokopasmowych. Ericsson przewiduje, że w 2022 r. liczba połączeń FWA przekroczy 100 mln, a do 2027 r. liczba ta ma się podwoić, osiągając prawie 230 mln.

5G przejmuje Internet Rzeczy

W przypadku Internetu Rzeczy (IoT) Ericsson zauważa, że w 2021 r. szerokopasmowy IoT (4G/5G) wyprzedził 2G i 3G jako technologia łącząca największy udział wszystkich urządzeń połączonych z IoT komórkowym, stanowiąc 44% wszystkich połączeń.

Technologie komunikacji NB-IoT i Cat-M wzrosły o prawie 80 procent w 2021 roku, osiągając blisko 330 milionów połączeń. Eksperci Ericssona przewidują, że w 2023 r. liczba urządzeń IoT połączonych tymi technologiami przekroczy 2G/3G.

Źródło zdjęć: Shutterstock

Źródło tekstu: Ericsson