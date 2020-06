DT: Magentowe 5G dostępne dla 16 milionów Niemców

Deutsche Telecom ma w Niemczech ponad 12 tysięcy stacji bazowych 5G. W zasięgu sieci najnowszej generacji mieszka ponad 16 milionów osób.

Obecnie z sieci 5G Deutsche Telekom (DT) może korzystać ponad 16 milionów osób w Niemczech. U naszych sąsiadów jest ponad 1000 miejscowości, które mają całkowity lub częściowy zasięg magentowego 5G. Ekspansja trwa na pełnych obrotach i już w połowie lipca z 5G będzie mogło skorzystać 40 milionów mieszkańców Niemiec. Jak podaje operator, dzięki innowacyjnej technologii, inteligentnemu wykorzystaniu widma, odpowiednim stawkom i nowym smartfonom 5G, Deutsche Telekom umożliwia swoim klientom wejście w erę 5G.

- To największa inicjatywa 5G w Niemczech. Wprowadzamy sieć 5G na obszary miejskie i wiejskie dla połowy ludności Niemiec. Teraz osiągamy ten kamień milowy wcześniej niż planowano. Pomimo kryzysu w Corona, rozszerzyliśmy 5G bez objazdów. Nasze sieci działały niezawodnie. Oprócz obecnej sytuacji, nasi technicy stworzyli ponad 12000 anten nadające się do 5G. Do końca roku będzie nawet 40000 anten nadających się do 5G. To ogromne osiągnięcie. Deutsche Telekom będzie miał również najlepszą sieć dla 5G. W pierwszym kroku około 16 milionów ludzi w Niemczech będzie mogło korzystać z 5G od dziś. Do połowy lipca połowa mieszkańców Niemiec będzie mogła z tego korzystać.

- powiedział Dirk Wössner, dyrektor generalny Telekom Deutschland

5G niemieckiego operatora wykorzystuje częstotliwości z pasma 3,6 GHz w dużych miastach, natomiast tam, gdzie liczy się większy zasięg, używany jest zakres 2,1 GHz (DT ma obecnie 15 MHz w tym zakresie, dla 5G i LTE). Z tego ostatniego korzystają również polskie telekomy do świadczenia usług 5G, Play i T-Mobile, a od 1 lipca także Orange. Plus używa pasma 2,6 GHz. Prędkości osiągane przez 5G Deutsche Telecom to (według deklaracji operatora) do 225 Mb/s w obszarach wiejskich i do 600-800 MHz w miastach. W dużych miastach, takich jak Berlin czy Kolonia, gdzie nadajniki 5G używają pasma 3,6 GHz, możliwe jest osiągnięcie prędkości 1 Gb/s lub wyższej.

Infrastruktura Deutsche Telecom zbudowana jest w oparciu o rozwiązania firm Ericsson oraz Huawei. Niemiecki operator nie zamierza rezygnować z żadnej z nich.

Źródło tekstu: Deutsche Telecom