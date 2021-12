Play: włącz Amazon Prime. Na początek za darmo, ale później...

Play wprowadza nową usługę dla klientów abonamentowych – Amazon Prime. Na początek jest za darmo, a późniejsza opłata doliczana będzie do rachunku. Jest to oferta, która może zainteresować klientów korzystających dotąd w Playu z Amazon Prime Video.

Od 5 grudnia klienci Play otrzymują możliwość włączenia promocyjnego dostępu do Amazon Prime. Pierwsze 30 dni jest za darmo, ale później trzeba się przygotować na wydatek 10,99 zł miesięcznie. Dzięki tej ofercie klienci Play i Amazonu mogą liczyć na bezpłatną i szybką dostawę milionów produktów z amazon.pl, zyskają dostęp do serwisu Amazon Prime Video, dostęp do darmowych gier na PC dzięki Prime Gaming oraz do specjalnych ofert z Prime Exclusive Deals.

Amazon Prime – jakie korzyści?

Członkowie Amazon Prime otrzymują możliwość bezpłatnej, krajowej dostawy nawet na następny dzień bez minimalnej wartości zamówienia. Obejmuje ona artykuły z ponad 30 kategorii, np. elektronika, komputery, książki, moda, dom i kuchnia, narzędzia, artykuły sportowe, zabawki.

Użytkownicy Amazon Prime otrzymują także nieograniczony dostęp do Amazon Prime Video – platformy streamingowej z popularnymi filmami i programami telewizyjnymi. Członkowie Amazon Prime mogą nie tylko oglądać wybrane tytuły na swoich urządzeniach w domu, ale także pobrać je za pomocą aplikacji na telefon lub tablet i cieszyć się rozrywką w dowolnym miejscu bez dostępu do internetu.

Z kolei Prime Gaming to popularna na całym świecie platforma dla fanów gier. W ramach usługi można otrzymać darmowe gry na PC, ekskluzywną zawartość w grach oraz darmową miesięczną subskrypcję Twitch.

Członkowie Amazon Prime otrzymują również dostęp do specjalnych ofert popularnych marek, w tym zniżki podczas największego święta zakupów – Amazon Prime Day.

Klienci, którzy do tej pory nie korzystali z promocji Amazon, mogą wypróbować Amazon Prime bez kosztów przez 30 dni. Każdy klient mający abonament telefoniczny lub internetowy może wygodnie aktywować usługę poprzez aplikację Play24 albo w przypadku użytkowników posiadających PLAY NOW TV, poprzez dekoder TV BOX.

Użytkownicy, którzy mieli włączoną usługę Amazon Prime Video za 25 zł miesięcznie, automatycznie otrzymali dostęp do wszystkich korzyści Amazon Prime w niższej cenie – za 10,99 zł.

Warto przypomnieć, że Amazon.pl w planie miesięcznym nalicza taką sama kwotę 10,99 zł miesięcznie, jednak można zdecydować się też na plan roczny za 49 zł z 30-dniowym okresem próbnym. Takiej opcji w Play jednak nie ma.

Źródło zdjęć: Play