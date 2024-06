Allegro zmienne jest. Walczy z lewizną, choć wcześniej ją reklamowało

Allegro szykuje poważne zmiany dla sprzedających. Mają one ochronić kupujących przed podróbkami chronionych marek. Nowe regulacje zaczną obowiązywać po wakacjach.

Allegro.pl to niewątpliwie jedna z największych i najbardziej popularnych platform sprzedażowych w Polsce. Znajdziemy na niej tysiące, a może i miliony produktów, co niesie ze sobą również pewne zagrożenia. Nie zawsze wiadomo, czy kupujemy oryginalny produkt znanej marki czy tanią podróbkę z często mocno zawyżoną ceną. Z resztą, zdarzyło się, że samo Allegro reklamowało podróbki telefonów, bo... inni też tak robili (takie było tłumaczenie serwisu).

Wróćmy jednak do teraźniejszości, czy raczej niedalekiej przyszłości. 17 czerwca Allegro doprecyzowało zasady związane ze sprzedażą produktów określonych marek. Dotyczą one tak zwanych marek chronionych, wymienionych w załączniku 1 do regulaminu.

Co się zmieni od 2 września 2024 roku?

Sprzedający na Allegro będą mogli wystawiać oferty z produktami marek chronionych, tylko gdy mają konto firmowe i potwierdzą znajomość Warunków Ochrony Marek. Allegro będzie mogło uniemożliwić sprzedającemu wystawianie nowych ofert czy wznawianie zakończonych ofert, a nawet usunąć jego aktywne oferty z produktami danej marki albo produktami wszystkich marek z listy. Stanie się tak, gdy serwis otrzyma zgłoszenie od uprawnionego podmiotu, że produkt z oferty sprzedającego jest nieoryginalny.

Allegro będzie mogło również nałożyć na sprzedającego karę umowną w wysokości 2500 zł – zarówno za drugim, jaki i trzecim razem, gdy serwis dostanie zgłoszenie o tym, że sprzedający oferuje nieoryginalny produkt jednej z chronionych marek. Ich zaktualizowana lista znajduje się w tym pliku.

Jeśli nie zgadzasz się z nałożoną sankcją, możesz odwołać się od naszej decyzji w ciągu 6 miesięcy. Aby to zrobić, skontaktuj się z nami i prześlij dokumenty, które potwierdzą, że produkt z Twojej oferty jest oryginalny. Gdy pozytywnie rozpatrzymy Twoje odwołanie, cofniemy nałożone na Ciebie sankcje.

– informuje Allegro

Co to wszystko oznacza dla Ciebie, jeśli sprzedajesz na Allegro?

Jeśli nie oferujesz produktów chronionych marek – nie musisz nic robić. Swoje oferty możesz wystawiać tak, jak do tej pory.

Jeśli masz konto zwykłe i wystawiasz na nim produkty chronionych marek – od 2 września nie będziesz mieć takiej możliwości. Sprzedaż produktów chronionych marek będzie możliwa tylko na kontach firmowych. Na koncie zwykłym produkty tych marek wystawisz tylko na Allegro Lokalnie .

. Jeśli masz konto firmowe i wystawiasz na nim produkty chronionych marek – do 2 września potwierdź znajomość Warunków Ochrony Marek. Jeśli tego nie zrobisz, Allegro może zakończyć wszystkie Twoje oferty z produktami tych marek. Nie wystawisz też nowych ofert z tymi produktami oraz nie wznowisz tych, które zostały zakończone.

Jak potwierdzić znajomość Warunków Ochrony Marek?

Sprzedający, aby potwierdzić znajomość Warunków Ochrony Marek, powinien udać się do zakładki Ochrona Marek na Allegro i zapoznać i z nimi zapoznać. Warto przeczytać nie tylko informacje zawarte w tej zakładce, ale również przejść do regulaminu i załączników, które są tam podlinkowane. Następnie należy przejść do sekcji Potwierdź, że znasz Warunki Ochrony Marek. Tam zaznaczamy opcję Znam i rozumiem Warunki Ochrony Marek. Potem wystarczy kliknąć przycisk Potwierdź.

Jakie są Warunki Ochrony Marek?

Warunki Ochrony Marek bazują na zapisach, które Allegro ma w swoich regulaminie i jego załącznikach:

Artykuł 8.14 Regulaminu Allegro – z tego artykułu dowiesz się, jakie sankcje Allegro może zastosować wobec sprzedających, którzy sprzedają nieoryginalne produkty.

Część II Załącznika numer 1 – w tej części Allegro publikuje listę marek, które podlegają Warunkom Ochrony Marek. Znajdziesz tam również informację o tym, że: oferty z produktami tych marek wystawisz na Allegro tylko na koncie firmowym, nie możesz wystawiać ofert z produktami tych marek, jeśli Twoja firma znajduje się lub jest zarejestrowana poza Europejskim Obszarem Gospodarczym i wysyłasz produkty spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, nie możesz wystawiać ofert z produktami tych marek, jeśli Twoja firma znajduje się lub jest zarejestrowana na terenie państwa należącego do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, ale wysyłasz produkty spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego i nie wystawiasz faktur.

– w tej części Allegro publikuje listę marek, które podlegają Warunkom Ochrony Marek. Znajdziesz tam również informację o tym, że:

Załącznik numer 4 – tutaj znajdziesz informację o tym, że poza VAT Allegro będzie rozliczać kary umowne, które może nałożyć na sprzedających działających niezgodnie z Warunkami Ochrony Marek.

Załącznik numer 13 – z tego załącznika dowiesz się, że produkty chronionych marek wystawisz na Allegro Lokalnie tylko na koncie zwykłym. Gdy to zrobisz, Twoje ogłoszenie będzie widoczne tylko na Allegro Lokalnie – nie wyświetlimy go na Allegro.

Allegro tłumaczy wprowadzenie Warunków Ochrony Marek w następujący sposób:

Ograniczamy nieuczciwą konkurencję. Warunki Ochrony Marek to zbiór konkretnych reguł, które sprzedający muszą przestrzegać, aby sprzedawać na Allegro produkty określonych marek. Jeśli tego nie robią – usuniemy ich oferty. Poprawi to konkurencyjność na naszej platformie i może sprawić, że więcej kupujących zacznie wybierać Twoje oferty. Dbamy o zaufanie i satysfakcję kupujących. Dzięki Warunkom Ochrony Marek zmniejszymy liczbę ofert z nieoryginalnymi produktami. Może to wzmocnić pozytywne doświadczenia zakupowe klientów i zachęcić ich do ponownych zakupów na Allegro – być może właśnie u Ciebie. Zwiększamy poziom ochrony marek. Dzięki Warunkom Ochrony Marek możemy zachęcić właścicieli marek do sprzedaży swoich produktów na Allegro. To dla nich świetna szansa na rozwój i zwiększenie liczby potencjalnych klientów. Ty natomiast masz szansę poszerzyć swój asortyment o markowe produkty.

Pozostaje mieć nadzieję, ze nowe regulacje Allegro spowodują, że rzeczywiście na tej platformie będzie mniej podróbek. Z drugiej jednak strony widać mocne ograniczenie dla sprzedających okazjonalnych, które będą się chciały pozbyć zalegających im produktów chronionych marek. Od 2 września sprzedadzą je tylko na Allegro Lokalnie, lub dopiero, jak założą sobie konto firmowe.

Zobacz: Na Allegro wraca uwielbiana promocja. Jedyne 39,90 zł za rok

Zobacz: Allegro z ważnymi zmianami. Zaczną obowiązywać w czerwcu i lipcu

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Anna Rymsza / Telepolis.pl, Allegro

Źródło tekstu: Allegro