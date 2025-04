Ten telefon pokochają wszyscy. Zdradzamy jego sekret

Smartfon idealny nie istnieje. Podobno. W ofercie firmy Samsung znajdziemy jednak telefony, które rozchodzą się jak świeże bułeczki. Hity sprzedażowe, które rok w rok okazują się murowanym sukcesem. Co więcej, wcale nie chodzi tu o flagowce, a niedrogie urządzenia z rodziny Galaxy A.

Dalsza część tekstu pod wideo

Wszystko wskazuje na to, że najnowsze modele z serii, Samsung Galaxy A56 oraz nieco tańszy Galaxy A36 podtrzymają tę dobrą passę. W jaki sposób? Co stanowi sekret tych telefonów i dlaczego warto po nie sięgnąć?

Złoty środek

Wyobraźmy sobie sytuację: chcesz kupić nowego smartfona. Zależy Ci, żeby miał niezłą wydajność, dobry aparat i był porządnie wykonany, ale nie pogrzało Cię jeszcze na tyle, żeby wydawać 4000 zł na flagowca, bo jednak budżet nie jest z gumy.

I tu na scenę wkracza on, cały na biało: Samsung Galaxy A56. W sklepach znajdziemy go za 1999 zł i już na pierwszy rzut oka za te pieniądze to kawał porządnego sprzętu. Na pokładzie znajdziemy duży wyświetlacz Super AMOELD o przekątnej 6,7”, odświeżaniu 120 Hz i szczytowej jasności maksymalnej rzędu zawrotnych 1900 nitów. Dostajemy także nowy, wydajny procesor Samsung Exynos 1580, duży akumulator o pojemności 5000 mAh z szybkim ładowaniem 45 W oraz potrójny aparat z głównym modułem o rozdzielczości 50 Mpix. Solidna specyfikacja, sprawdzona marka, rozsądna cena – kwintesencja złotego środka.

Tyle tylko, że smartfony z linii Galaxy A50 nigdy nie poprzestawały na byciu złotym środkiem. Zawsze oferowały coś więcej i najnowszy Samsung Galaxy A56 bynajmniej nie jest tutaj wyjątkiem.

Jak milion dolarów

Przede wszystkim ten smartfon wcale nie wygląda jak sprzęt za 2000 zł. Modele z serii Galaxy A zawsze wyróżniały się tym, że mimo rozsądnej ceny potrafiły przemycić wiele cech rodem z segmentu premium. W przypadku Galaxy A56 dostajemy kwintesencję tej wizji. Ten telefon mógłby kosztować dwa razy tyle i nadal wyróżniałby się z tłumu.

Smartfona zamknięto w supersmukłej obudowie o grubości raptem 7,4 mm. Wykonano ją ze szkła Gorilla Glass Victus+ oraz solidnej aluminiowej ramki. Mamy więc do czynienia z materiałami na miarę segmentu premium. W połączeniu z perfekcyjnym spasowaniem elementów daje to wrażenie obcowania nie ze „średniakiem”, a produktem luksusowym.

Co jednak istotne, świetny design i doskonała jakość wykonania nie są w tym przypadku jakąś fanaberią na pokaz. To także gwarancja wytrzymałości i niezawodności. Z Galaxy A56 nie musimy się martwić, że wyświetlacz potłucze się od byle stuknięcia o podłogę albo przestanie działać, gdy wylejemy na niego szklankę wody. Zastosowanie szkła hartowanego i wodoodporność na poziomie IP67 to gwarancja tego, że telefon poradzi sobie nawet w trudnych warunkach – np. w rękach aktywnego nastolatka.

Geniusz wśród smartfonów

Jak wspomniałem, większość smartfonów z linii Galaxy A zyskała olbrzymie uznanie ze strony użytkowników. Tegoroczne modele mają jednak szansę podnieść poprzeczkę jeszcze wyżej. Wszystko dlatego, że po raz pierwszy w historii serii w ręce użytkowników oddane zostaną zaawansowane funkcje na bazie sztucznej inteligencji – tutaj znane jako Awesome Intelligence.

Nie będzie chyba przesadą, jeśli napiszę, że wspomniane rozwiązania do góry nogami wywracają sposób, w jaki korzystamy ze smartfona. Ot, weźmy na ten przykład funkcję Circle to Search. Podoba Ci się bluza, którą na wideo nosił Twój ulubiony youtuber? Żaden problem – robisz screena, zakreślasz ją w kółko i dostajesz odnośnik do sklepu, gdzie możesz ją od razu kupić. Ta sama sztuczka sprawdza się równie dobrze także podczas planowania wyjazdów czy szukania informacji na temat aktorów z oglądanego aktualnie serialu. Samsung Galaxy A56 (i tak samo tańszy Galaxy A36) bez trudu domyśli się, o co nam chodzi i podsunie odpowiednie wyniki.

Robi wrażenie? Powinno! Ale to bynajmniej nie jest koniec. Jeszcze większy efekt wow wywołuje funkcja Best Face. To rozwiązanie dla miłośników spotkań ze znajomymi i spontanicznych selfie. Próbowaliście kiedyś strzelić sobie grupową fotkę? Jeśli tak, to pewnie doskonale wiecie, jakim wyzwaniem potrafi być złapanie tego jednego kadru, na którym wszyscy wyglądają idealnie. Nowy Galaxy A56 ten problem rozwiązuje. Zamiast robić milion zdjęć, by złapać idealny kadr, tutaj wystarczy nam kilka ujęć, z których dla każdej osoby możemy wybrać to, na którym wyszła najlepiej. Następnie smartfon sam poskłada z nich jedno idealne selfie.

To tylko przykład tego, jakie możliwości daje Awesome Intelligence na pokładzie nowych modeli z serii Galaxy A. Uwierzcie, jest tego DUŻO więcej 😉

Wyzwól swoją kreatywność

Narzędzia na bazie AI to jedna z wielu cegiełek, które sprawiają, że Samsung Galaxy A56 może się okazać świetnym smartfonem dla osób, którym marzy się tworzenie contentu na YouTube, TikToka oraz inne popularne platformy. Drugą, równie istotną, jest świetny zestaw aparatów.

Główny aparat ma rozdzielczość 50 Mpix, dużą matrycę 1/1,56” i jasny obiektyw o przysłonie f/1.8. Najważniejsze jednak, że ma sprawny autofocus na bazie detekcji fazy oraz funkcję optycznej stabilizacji obrazu. Zrobimy więc świetne zdjęcie w praktycznie każdych warunkach. Z kolei dodatkowe „oczka” z aparatami ultraszerokokątnym i makro gwarantują szeroki wachlarz kreatywnych możliwości.

Przede wszystkim jednak Samsung Galaxy A56 dobrze radzi sobie z nagrywaniem wideo – szczególnie jak na swój segment cenowy. Smartfon rejestruje obraz w rozdzielczości 4K i to nie tylko z głównego aparatu, ale także z przedniej kamerki. Z takim sprzętem zrobienie viralowej rolki nie będzie żadnym problemem.

Klucz do sukcesu

Jeśli nadal nie jesteście pewni, w czym tkwi klucz do sukcesu nowego Galaxy A56, to dodam tylko, że mimo całej tej litanii zalet, o kilku kluczowych atutach tego modelu nawet nie wspomniałem. A wypadałoby, bo ile znacie telefonów za te pieniądze z obietnicą aż 6 lat aktualizacji oprogramowania? Z kolei o funkcjonalności interfejsu One UI 7 spokojnie mógłbym napisać drugi taki artykuł i nadal nie wyczerpałbym tematu.

Także wiecie – można napisać, że to co najlepsze w smartfonachz serii Galaxy A to ich fantastyczny stosunek ceny do jakości, ale nie oddawałoby to do końca sedna sprawy. Te urządzenia mają do zaoferowania więcej niż niejeden flagowiec i najlepiej przekonać się o tym na własnej skórze. Tym bardziej, że do 6 kwietnia można skorzystać z świetnej promocji.