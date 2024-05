Allegro z ważnymi zmianami. Zaczną obowiązywać w czerwcu i lipcu

Allegro, jeden z najpopularniejszych serwisów sprzedażowych w Polsce, zapowiedziało kilka zmian i nowości, które zostaną wprowadzone w nadchodzących miesiącach. Dotyczą one między innymi usługi Allegro Pay, opinii o produktach czy czasu na opłacenie wygranej licytacji.

Allegro co jakiś czas zmienia swoje regulaminy, a także wprowadza nowe rozwiązania do serwisu sprzedażowego. W czerwcu i lipcu tego roku zacznie obowiązywać nowa porcja zmian i nowości dla kupujących. Dotyczą one działu Allegro Lokalnie, usługi Allegro Pay czy opinii o produktach. Niektóre zapisy znikną, inne zostaną odświeżone.

Zmiany w Allegro Pay

Już 17 czerwca 2024 roku zaczną obowiązywać zmiany w regulaminie usługi Allegro Pay. Serwis Allegro:

zaktualizuje zapisy o liczbie rat, która będzie ona uzależniona od wartości zakupu; podczas zakupu kupujący zobaczy dostępne warianty,

doda informację o tym, że – poza innymi opcjami spłat – na podstawie odrębnych regulaminów promocji może zaoferować kupującemu również inne zasady i warunki korzystania z Allegro Pay,

doprecyzuje, że wypowiedzieć usługę Allegro Pay można także w Panelu Allegro Pay.

Tego samego dnia zaktualizowana zostanie polityka ochrony prywatności w usłudze Allegro Pay. Dotyczyć to będzie listy publicznych źródeł, z których Allegro może mieć dane użytkownika, do której dodane zostaną organy administracji publicznej i samorządowej. Zmiany obejmą również klientów korzystających z Allegro Cash.

Zmiany w Regulaminie Allegro

Kolejna paczka zmian dotyczy Regulaminu Allegro i również zacznie obowiązywać 17 czerwca tego roku.

Allegro zaktualizuje zapisy dotyczące opinii o produktach. Dodany zostanie zapis, w myśl którego Allegro będzie mogło wykorzystać na różne sposoby opinię o produkcie, którą wystawi kupujący – na przykład utrwalać ją, zwielokrotniać dowolną techniką, powielać, rozpowszechniać czy tworzyć opracowania. Jeśli kupujący wystawi opinię o produkcie, zrezygnuje z wykonywania autorskich praw osobistych do niej i zezwoli serwisowi na ich wykonywanie.

Skróceniu ulegnie czas na opłacenie wygranej licytacji. Teraz to 30 dni, a po zmianach wygrywający licytację będzie miał na to:

14 dni – jeśli zapłaci przelewem tradycyjnym,

– jeśli zapłaci przelewem tradycyjnym, 7 dni – jeśli zapłacisz pozostałymi metodami.

Z Allegro Lokalnie zniknie kategoria Bilety. Jeszcze do 16 czerwca ogłoszenia z biletami będą widoczne i kupujący będzie mógł nawiązać kontakt ze sprzedającym, aby je kupić.

Allegro usunie z regulaminu zapis o tym, że użytkownik przy pierwszym logowaniu w Allegro, licząc od chwili wejścia w życie zmian regulaminu, zostanie powiadomiony o zmianach i o możliwości ich akceptacji.

Kolejna zmiana w Regulaminie Allegro nastąpi 31 lipca 2024 roku. Tym razem dotyczyć ona będzie płatności kartą. Obecnie można nią zapłacić w transakcjach, których operatorem jest PayU. Po 31 lipca zapłata kartą będzie możliwa także w transakcjach, których operatorem są Przelewy24. W związku z tym, 31 lipca Allegro doda do Regulaminu usługi Przelewy24 zapisy, które to regulują.

Zmiany w Allegro Finance

31 lipca 2021 roku wejdą w życie również zmiany w Polityce ochrony prywatności Allegro Finance. Będą to:

zmiany, które w przyszłości umożliwią serwisowi Allegro zaoferowanie nowych usług płatniczych,

zmiany redakcyjne.

Źródło zdjęć: Anna Rymsza / Telepolis.pl

Źródło tekstu: Allegro