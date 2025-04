T-Mobile obniża ceny roamingu i połączeń międzynarodowych

Tańszy roaming w Unii Europejskiej od 15 maja

Jednocześnie, zwiększone zostaną pakiety danych (Limit Danych UE), dostępne w ramach poszczególnych opłat abonamentowych czy doładowań, co oznacza więcej gigabajtów do wykorzystania w roamingu UE bez dodatkowych kosztów. Przykładowo, dla opłaty 30 zł limit wzrośnie z 8,47 GB do 8,73 GB , a dla 50 zł z 14,11 GB do 14,54 GB .

Obniżce ulegną również dodatkowe opłaty naliczane w przypadku stwierdzenia niestandardowego lub niewłaściwego korzystania z roamingu w Strefie 1A (naruszenie Polityki Uczciwego Korzystania). Dopłata za minutę połączenia wychodzącego spadnie z 0,10 zł do 0,09 zł , a za transmisję danych z 7,08 zł/GB do 6,88 zł/GB .

Ponadto, zmianie ulegną wyrażone w złotówkach progi kwotowe, po przekroczeniu których klienci są ostrzegani o kosztach transmisji danych w roamingu międzynarodowym (tzw. Data Cap). Próg odpowiadający 50 Euro zostanie obniżony z 266,45 zł do 258,41 zł , a próg 100 Euro z 532,91 zł do 516,83 zł .

Zmiany od 15 maja obejmą także połączenia wykonywane z Polski do krajów Strefy Międzynarodowej 1A (UE i EOG) – cena za minutę połączenia głosowego spadnie z 1 zł do 0,97 zł .

Dodatkowe korzyści od 1 czerwca

Od początku czerwca T-Mobile wprowadzi kolejne udogodnienia z własnej inicjatywy. Najważniejszą z nich jest przedłużenie obowiązywania obecnych, niższych cen w roamingu międzynarodowym (w ramach "Nowych Usług Roamingowych") aż do 31 grudnia 2025 roku. Pierwotnie miały one obowiązywać tylko do 31 maja 2025. Zmiana ta dotyczy umów w taryfach "Frii MIX" oraz "GO!". Oznacza to, że użytkownicy tych taryf będą dłużej cieszyć się korzystniejszymi stawkami niż wynikałoby to ze standardowych warunków umowy.