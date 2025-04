PKO BP szykuje klientom ciężką przeprawę. Start już w piątek

Od piątku, 04.04.2025, od godz. 22:00 do niedzieli, 06.04.2025, do godz. 06:00 w serwisie iPKO oraz aplikacji IKO nie będą dostępne ubezpieczenia: Moje Podróże24, PKO Dom, PKO Moto, Moje Życie24, PKO Życie oraz PKO Ubezpieczenie dziecka. Oznacza to, że nie będzie można kupić nowego ubezpieczenia oraz sprawdzić już posiadanych produktów.

informuje PKO BP.