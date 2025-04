Rób zdjęcia w starym stylu. POLAROID Go Gen 2 E-box kupisz dziś w świetnej cenie

POLAROID Go Gen 2 E-box

Zasada jest prosta: robisz zdjęcie, po chwili wysuwa się fotografia, na której po jeszcze dłuższej chwili pojawia się gotowe zdjęcie. I owszem: nie jest to najwyższa możliwa jakość fotografii, ale nie o to w tym chodzi. Dostajemy fizyczne zdjęcie, które samo w sobie jest już wspaniałą pamiątką. POLAROID Go Gen 2 E-box jest wyposażony w mocną lampę błyskową, co uchroni nas przed zbyt ciemną fotografią, a w komplecie z nim dostajemy 16 wkładów fotograficznych. Wszystko to za jedyne 399 złotych.