Wyjeżdzasz do dziczy, albo boisz się przerwy w dostawie prądu? Ten sprzęt jest dla Ciebie

Tu do gry wchodzą stacje ładowania. I trzeba otwarcie to przyznać: nie jest to sprzęt tani. Jednocześnie wcale to nie oznacza, że musimy wydawać na nie fortunę , o ile nasze potrzeby nie są szczególnie wysokie. Dobrym przykładem jest tu 300-watowa stacja XLINE XPS300 , którą możesz kupić już za 749,99 zł .

XLINE XPS300

Stacja ta oferuje pojemność na poziomie 288 Wh, oraz moc wyjściową ze złącza prądu przemiennego 230 V z mocą do 300 W. To jednak nie wszystko. Ma ona także 2 złącza USB-A o mocy do 5 W, jedno złącze USB-A o mocy do 18 W i złącze USB-C do 100 W. Samą stację można ładować za pomocą dedykowanej ładowarki sieciowej, samochodowej, a także przez panele fotovoltaiczne i złącze USB-C. A wszystko to za 749,99 zł.