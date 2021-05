Przenieś numer do a2mobile, nie płać przez 31 dni i zgarnij do 200 GB ekstra

a2mobile ma nową promocję dla przenoszących numer do tej sieci. Od teraz pakiet Niewyczerpalne Wszystko 24,90 z 20 GB Internetu można mieć za 0 zł na 31 dni, a do zgarnięcia jest nawet 200 GB ekstra.

Operator a2mobile uatrakcyjnia ofertę dla klientów przenoszących numer do tej sieci, którzy otrzymają wyższy pakiet na start. Dotychczasowa oferta na start została zastąpiona pakietem Niewyczerpalne Wszystko 24,90 z 20 GB Internetu oraz nielimitowanymi rozmowami, SMS-ami i MMS-ami w kraju, przez 31 dni za 0 zł. To dwa razy więcej gigabajtów niż dotychczas.

To nie koniec nowości. Osoby przenoszące swój numer do sieci a2mobile mogą uzyskać nawet do 200 GB dodatkowo, w formie do 4 pakietów po 50 GB za odnowienie pakietu Niewyczerpalne Wszystko 24,90 lub wyższego. Pierwsze 50 GB ekstra przyznawane są automatycznie nowym klientom z chwilą przeniesienia numeru, co daje w sumie z pakietem Niewyczerpalne Wszystko 24,90 aż 70 GB za 0 zł przez pierwsze 31 dni.

Kolejne paczki 50 GB przyznawane są przy odnowieniu pakietu Niewyczerpalne Wszystko 24,90 lub wyższego. Z promocji można skorzystać przy kolejnych trzech odnowieniach pakietu Niewyczerpalne Wszystko 24,90 lub wyższego, pod warunkiem zachowania ciągłości posiadanego pakietu. W ten sposób klienci mogą zyskać w sumie aż 200 GB za darmo w ramach promocji.

Więcej szczegółów na temat promocji można znaleźć w regulaminie. Aby przenieść numer, wystarczy wypełnić formularz dostępny na stronie a2mobile.pl/przenies-numer.

