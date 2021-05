T-Mobile Happy Fridays: odbierz bezpłatną usługę

T-Mobile zapowiada kolejną edycję swojej akcji Happy Fridays. Tym razem magentowy operator przygotował dla swoich klientów usługę „Gdzie jest dziecko”, która pozwala ustalić lokalizację bliskiej osoby.

Usługi lokalizacji bliskich osób – nie tylko dzieci, ale także żon i mężów oraz seniorów – zyskał ostatnio duża popularność wśród operatorów. Niedawno w swojej środowej akcji dostęp do „Gdzie jest dziecko” zaoferował Orange, a Plus wprowadził nowy wariant podobnej usługi „Gdzie jest bliski – Bezpieczna Rodzina”. A co dokładnie proponuje T-Mobile?

Zobacz: Plus: nowa odsłona usługi „Gdzie jest bliski – Bezpieczna Rodzina”

Jak zaważa operator, wiosna sprzyja aktywnościom na świeżym powietrzu, zarazem jest to jednak moment, kiedy o dzieci spędzające sporo czasu poza domem martwimy się najbardziej. Dlatego w nadchodzącej edycji Happy Fridays T-Mobile bezpłatnie usługę „Gdzie jest dziecko”.

Usługa umożliwia sprawdzenie w kilka sekund, za pomocą strony internetowej, SMS lub aplikacji, gdzie znajduje się bliska osoba. Rozwiązanie wykorzystuje lokalizację GSM, dzięki czemu jest w stanie ustalić nie tylko położenie smartfonu, lecz także tradycyjnego telefonu komórkowego. Co ważne, usługa działa także wtedy, gdy dziecko znajduje się np. w kinie czy galerii handlowej. Osoby, które zdecydują się na odbiór prezentu od T-Mobile, mogą korzystać bezpłatnie z tego rozwiązania przez 30 dni.

Zobacz: W środę Orange daje darmowy internet

Przetestuj usługę „Gdzie jest dziecko” bez opłat

Możliwość aktywacji darmowej, 30-dniowej usługi „Gdzie jest dziecko” będzie dostępna w aplikacji „Mój T‑Mobile” od piątku 28 maja do niedzieli 30 maja do końca dnia. Po tym bezpłatnym okresie cena usługi będzie wynosić 6,15 zł miesięcznie, jednak użytkownik może wcześniej zrezygnować z przedłużenia subskrypcji.

Prezent jest skierowany zarówno do indywidualnych użytkowników abonamentowych T‑Mobile (taryfa T), jak i klientów ofert na kartę (Frii, Hot, Nowy Tak Tak lub Happy) oraz MIX (Frii Mix).

Zobacz: Dzień Mamy w Play to telefony i zegarki w atrakcyjnych cenach

Zobacz: Orange: nowe oferty z 5G i HBO, nawet 25 GB bonusu co miesiąc w aplikacji

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło tekstu: T-Mobile