a2mobile: 2000 GB ekstra, 500 GB w bonusie i obniżone ceny pakietów

Sieć a2mobile sypie kolejnymi okazjami. Poza nową promocją, która pozwala korzystać z nielimitowanego internetu, na klientów czeka też paczka nawet 2000 GB, dodatkowy bonus 500 GB oraz obniżone ceny pakietów.

W a2mobile wystartowała promocja „No Limit Wszystko”, która pozwala przez 6 lub 12 miesięcy korzystać z nielimitowanych rozmów i wiadomości oraz internetu, w tym 5G. Więcej o tej promocji tutaj: a2mobile z nową promocją bez limitu. Nawet rok bez ograniczeń.

Nawet 2000 GB ekstra

Na tym nowości w ofercie a2mobile się nie kończą. Dzięki kolejnej okazji o nazwie „Ekstra 500 GB” można zyskać nawet 2000 GB. Wszystko zależy od wybranego pakietu.

Aktywując pakiet „Niewyczerpalne Wszystko 19,90”, zyskujemy dodatkowe 500 GB. Więcej otrzymają ci klienci, którzy zdecydują się na aktywację wyższego pakietu „Niewyczerpalne Wszystko 24,90” oraz jego jedno odnowienie – w tym przypadku łącznie można zebrać 1000 GB w bonusie.

W następnym pakiecie – „Niewyczerpalne Wszystko 29,90” bonus po aktywacji i dwóch odnowieniach to już 1500 GB. Największą korzyść odczują jednak ci, którzy zdecydują się na pakiet „Niewyczerpalne Wszystko 34,90”, w którym łączny bonus to nawet 2000 GB. W tym przypadku poza aktywacją trzeba też dokonać trzech kolejnych odnowień.

Ekstra GB są ważne tak jak pakiet – 31 dni i będą wykorzystywane po zużyciu przez użytkownika danych posiadanych w pakiecie podstawowym. Liczbę dodatkowych pakietów 500 GB przedstawia powyższa tabela, natomiast szczegółowe zasady oferty promocyjnej opisane zostały w Regulaminie Promocji.

Dodatkowe 500 GB za zgody

Sieć a2mobile ma jeszcze coś w zanadrzu – 500 GB ekstra do pakietu „Niewyczerpalne Wszystko”, które można zyskać za wyrażenie zgody marketingowej. Można to zrobić na kilka sposobów – poprzez konto użytkownika na stronie lub w aplikacji, a także wysyłając SMS o treści TAK pod numer 2030.

Szczegółowe zasady dostępne są na a2mobile.pl/zgody oraz w Regulaminie Promocji.

Niższe ceny pakietów

Kolejna zmiana to nowe ceny pakietów. Pakiety „Niewyczerpalne Wszystko” otrzymały nową, niższą cenę, a jednocześnie również nowe nazwy.

Niewyczerpalne Wszystko 39,90 zastępuje Niewyczerpalne Wszystko 49,90.

zastępuje Niewyczerpalne Wszystko 49,90. Niewyczerpalne Wszystko 49,90 zastępuje Niewyczerpalne Wszystko 59,90.

a2mobile to wirtualna sieć, którego operatorem jest Premium Mobile należący do Grupy Polsat Plus. Sieć działa na infrastrukturze Plusa, dostarczając te same możliwości techniczne w 5G włącznie.

