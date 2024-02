Kup smartfon w Plusie i zapłać za 6 miesięcy. Tak działają wakacje od rat

Plus przygotował nową promocję. Dzięki Wakacjom od rat już za kilka dni będzie można kupić smartfon i odroczyć termin spłaty pierwszej raty aż o 6 miesięcy. Z oferty mogą skorzystać zarówno nowi, jak i obecni klienci Plusa.

Wakacje od rat to promocja oznaczająca zakup telefonu na warunkach dopasowanych do indywidualnych potrzeb. Decydując się na urządzenia objęte promocją, oprócz wygodnych rat rozłożonych na 12, 24 lub 36 miesięcy, Plus daje możliwość odroczenia płatności pierwszej raty o pół roku.

Z promocji mogą skorzystać nowi klienci Plusa, którzy podpiszą umowę abonamentową i kupią smartfon z usługą Serwis Urządzenia Premium 24. Mogą oni wybrać jeden smartfon z oferty trzech modeli w obniżonych cenach:

Samsung Galaxy A25 5G 6/128 GB dostępny za 1099 złotych w 12 ratach 0% (najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 1349 zł),

dostępny za w 12 ratach 0% (najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 1349 zł), Xiaomi Redmi Note 13 5G 6/128 GB dostępny za 1099 złotych w 12 ratach 0% (najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 1399 zł),

dostępny za w 12 ratach 0% (najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 1399 zł), Motorola Edge 40 Neo 5G 12/256 GB (nasz test) dostępny za 1699 złotych w 12 ratach 0% (najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 1899 zł).

Obecni klienci Plusa, którzy chcą skorzystać z promocji Wakacje od rat, mają do wyboru ponad osiemdziesiąt modeli telefonów. Warunkiem jest zakup smartfonu z usługą Serwis Urządzenia Premium 24.

Promocja ruszy 19 lutego 2024 roku i będzie dostępna wyłącznie w stacjonarnych punktach sprzedaży Plusa. Więcej informacji będzie można w najbliższych dniach znaleźć na www.plus.pl.

Serwis Urządzenia Premium 24

Serwis Urządzenia Premium 24 to usługa, która umożliwia skorzystanie z naprawy mechanicznie uszkodzonego smartfonu zakupionego w Plusie, w przypadku na przykład zalania lub uszkodzenia wyświetlacza. Więcej informacji można znaleźć pod tym adresem.

Dwa abonamenty w cenie jednego

Osoby decydujące się na zakup smartfonu w ramach Wakacji od rat, mogą skorzystać z promocji Plusa i zyskać dwa abonamenty w cenie jednego za 69 zł miesięcznie przez rok (z rabatami, następnie 129 zł miesięcznie z rabatem), z pakietem 240 GB do wspólnego korzystania. W ramach oferty klienci zyskują również nielimitowane rozmowy, SMS-y, MMS-y oraz dostęp do szybkiego Internetu 5G Plusa (nawet do 1 Gb/s w 5G Ultra). Aby to było możliwe, należy znajdować się w zasięgu sieci 5G oraz posiadać kompatybilne urządzenie.

Zobacz: Grupa Polsat Plus chwali się nowym systemem zarządzania usługami

Zobacz: Plus włącza kumulację gigabajtów. Do zgarnięcia nawet 5200 GB

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Plus

Źródło tekstu: Plus