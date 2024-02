Grupa Polsat Plus chwali się nowym systemem zarządzania usługami

Grupa Polsat Plus wdrożyła przy wsparciu Asseco Poland nowy system zarządzania usługami telekomunikacyjnymi. Zastosowanie rozwiązania Asseco Techniocal Order Management (ATOM) pozwala na skrócenie procesu uruchamiania usług, umożliwia zmiany subskrypcji danych grup klientów oraz znacząco redukuje koszty operacyjne.

W sieci Plus wdrożono moduł ATOM, co usprawnia przepływ informacji między systemami oraz znacząco ogranicza czas potrzebny na uruchomienie i zarządzanie usługami telekomunikacyjnymi. To z kolei przekłada się na poprawę efektywności oraz lepsze przygotowanie organizacji do wdrażania nowych rozwiązań.

Zdecydowaliśmy się na nowy system zarządzania usługami telekomunikacyjnymi, ponieważ chcieliśmy korzystać z nowoczesnego rozwiązania, które zwiększy wydajność, elastyczność konfiguracji i niezawodność wykorzystywanego oprogramowania. Asseco w tym przypadku okazało się właściwym partnerem, spełniając nasze oczekiwania. Głównym celem tego przedsięwzięcia było zmniejszenie kosztów operacyjnych, zmniejszenie awaryjności i skrócenie czasu potrzebnego do uruchamiania nowych usług telekomunikacyjnych oraz umożliwienie implementacji masowych zmian w subskrypcjach klientów. Zależało nam na tym, aby wymiana tak krytycznego i niezwykle skomplikowanego systemu przebiegła bez wpływu na otoczenie IT oraz bieżące działania biznesowe, jak i realizowaną równocześnie transformację środowiska dla klientów indywidualnych (B2C). Całość wdrożenia została zrealizowana bez zauważalnych przerw serwisowych. Migracje z poprzedniego rozwiązania Oracle Communications do ATOM prowadzone były w sposób ciągły, dzięki czemu zmiany były niewidoczne dla klienta końcowego. W ramach projektu przenieśliśmy ponad 20 milionów subskrypcji, a system pozwala obsługiwać kilkaset tysięcy zleceń na godzinę. To nie tylko znacząco podniosło efektywność pracy, ale również doprowadziło do kilkukrotnego spadku kosztów utrzymania systemów informatycznych.

– powiedział Radosław Semkło, Dyrektor IT, Grupa Polsat Plus

Wdrażając Asseco Technical Order Management dla Grupy Polsat Plus postawiono przed nami zadanie wymiany bardzo skomplikowanego systemu, który pod kątem interfejsów, jest w pełni zgodny z poprzednim rozwiązaniem. Kompatybilność systemów została udowodniona w testach, a wdrożenia i migracja przebiegły bez wpływu na otoczenie IT oraz działania biznesowe. Zachowanie ciągłości procesów przy tak krytycznym projekcie było dużym wyzwaniem, które zakończyło się sukcesem.

– dodał Szymon Marzec, Dyrektor Obszaru Projektowego, Asseco Poland

W systemie ATOM (Asseco Technical Order Management) zostały wdrożone narzędzia pomagające w zarządzaniu usługami. Są to między innymi: silnik (Atom Core), katalog produktów i usług technicznych (Atom Inventory) oraz moduł do komunikacji z innymi systemami sieciowymi (Atom Service Activator).

Implementacja systemu ATOM przełożyła się również na doświadczenia klienta końcowego. Dzięki przyspieszeniu uruchamiania usług na sieci operatora, zwiększyła się ich dostępność, a czas potrzebny na aktywację kart i włączenie nowych wariantów oferty znacznie się skrócił. Dzięki temu sieć Plus bez trudu sprostała wyzwaniu, jakim był nagły, kilkukrotny wzrost zapotrzebowania na zmiany wynikające z rozpoczęcia wojny w Ukrainie i związane z nią masowe rejestracje nowych abonentów. Zwiększenie przepustowości systemu pozwoliło również na sprawną i bez wpływu na bieżącą, biznesową działalność implementację corocznej regulacji „Roam Like At Home” w zakresie limitów transmisji danych w EU dla całej bazy abonentów postpaid.

Źródło zdjęć: Anna Rymsza / Telepolis.pl

Źródło tekstu: Plus