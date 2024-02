Orange wprowadził nową usługę również do nju mobile

Miesiąc temu Orange wprowadził nową usługę w ofertach na abonament i kartę – Bezpieczny Roaming. Choć zapowiadało się, że będzie inaczej, nowość po cichu weszła także do nju mobile.

Bezpieczny Roaming to usługa stworzona dla osób podróżujących do krajów spoza Unii Europejskiej, gdzie opłaty za połączenia mogą być wręcz kosmiczne. Miesiąc temu Orange wprowadził usługę do swojej głównej oferty – na abonament i na kartę. Początkowo nie było jej jednak w nju mobile. Wojtek Jabczyński, rzecznik Orange, pytany na platformie X, czy usługa pojawi się też w nju odpowiedział: „W przewidywalnej przyszłości nie”.

Bezpieczny Roaming w nju mobile

Okazało się jednak, że Bezpieczny Roaming w nju mobile jest już obecny od lutego, choć operator się tym nie chwalił. Pakiety są dostępne w abonamencie w planie nju podstawowy, czyli dla numeru głównego, a także w ofercie na kartę.

Bezpieczny Roaming gwarantuje rozliczanie za transmisję danych w 46 państwach poza Unią Europejską, w których nawet krótkie wejście do sieci może odbić się wysoką kwotą na rachunku.

Usługa dostępna jest w odnawialnej wersji 1 GB (na 24 h za 15 zł) oraz w jednorazowym pakiecie 10 GB (na 15 dni za 79 zł). W pierwszym wariancie po rozpoczęciu transmisji danych w roamingu operator automatycznie włączy paczkę 1 GB za 15 zł na 24 godziny. Pakiet odnowi się po tym czasie, jeżeli użytkownik rozpocznie transmisję danych. Jeżeli nie rozpocznie, to paczka się nie włączy i klient nie poniesie kosztów.

Żeby włączyć w nju mobile pakiet 1 GB, trzeba wysłać SMS-a o treści BR pod numer 80060 (abonament) lub 80214 (na kartę). Można też to zrobić przez konto na njumobile.pl w zakładce „usługi”, a w abonamencie w nowych umowach usługa Bezpieczny Roaming będzie włączana automatycznie.

Jednorazowy pakiet 10 GB na 15 dni za 79 złotych to opcja na dłuższe wyjazdy. W nju na abonament pakiet zawiera obniżoną stawkę za minutę połączenia (0,5 zł/min), a także SMS-y (0,5 zł/szt). Tego bonusu nie ma już w ofercie na kartę.

Żeby włączyć opcję 10 GB, trzeba wysłać SMS-a o treści GO10GB pod numer 80060 (abonament) lub 80214 (na kartę).

Tak jak w głównej ofercie Orange, także i w nju usługa Bezpieczny Roaming dostępna jest w krajach: Albania, Algieria, Andora, Argentyna, Australia, Bośnia i Hercegowina, Brazylia, Chile, Chiny, Czarnogóra, Egipt, Filipiny, Hong Kong, Indie, Indonezja, Izrael, Japonia, Jordania, Kambodża, Kanada, Katar, Kolumbia, Korea Południowa, Kosowo, Kostaryka, Macedonia Północna, Malezja, Maroko, Mauritius, Meksyk, Mołdawia, Nowa, Zelandia, Peru, Republika Południowej Afryki, Senegal, Serbia, Singapur, Sri Lanka, Stany Zjednoczone, Szwajcaria, Tajlandia, Tunezja, Turcja, Wietnam, Wybrzeże Kości Słoniowej i Zjednoczone Emiraty Arabskie.

Zobacz: Orange wprowadza nju subskrypcję. To nju komórkowy po nowemu (aktualizacja)

Zobacz: Orange ujawnia plany na rozbudowę 5G. Do końca roku 25% Polaków w zasięgu



Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Telepolis.pl, nju mobile

Źródło tekstu: nju mobile, opracowanie własne