Zakręcone wtorki wracają do T-Mobile. Zakręć kołem i zgarnij Serca

Jak dołączyć do zabawy?

Akcja skierowana jest do pełnoletnich klientów indywidualnych T-Mobile (abonentów, użytkowników na kartę lub korzystających z numeru za zgodą abonenta), którzy mieszkają na terenie Polski i aktywnie korzystają z aplikacji Mój T-Mobile.

Płyn do płukania PERLUX Blooming Garden 5 x 1500 ml

Płyn do płukania PERLUX Blooming Garden 5 x 1500 ml

Etui CELLULARLINE Tetra Force Strong Guard do Apple iPhone 16e Przezroczysty

Etui CELLULARLINE Tetra Force Strong Guard do Apple iPhone 16e Przezroczysty

Gwarantowane nagrody – Serca w Magenta Moments

Największą zachętą do udziału jest gwarancja nagrody . Każdy uczestnik, który poprawnie wykona kroki opisane w regulaminie, otrzyma określoną liczbę „Serc” – punktów w programie Magenta Moments. Liczba przyznawanych Serc będzie ustalana przez T-Mobile indywidualnie dla każdej edycji promocji. Serca zostaną automatycznie dodane do konta użytkownika w programie zaraz po zakręceniu kołem.

Czas trwania i cykliczność akcji

„Zakręcone Wtorki” to akcja cykliczna, której poszczególne edycje będą pojawiać się w aplikacji Mój T-Mobile w wybrane przez organizatora wtorki. Każda edycja potrwa 7 dni, a w trakcie jednej edycji można wziąć udział tylko raz. Cała kampania promocyjna zaplanowana jest na okres od 1 kwietnia do 30 czerwca 2025 roku. T-Mobile zastrzega sobie jednak prawo do zmiany czasu trwania akcji.