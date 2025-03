T-Mobile zaprasza do wielkanocnej zabawy. Ocal jajo i zgarnij nagrody

Jak wziąć udział w wielkanocnej przygodzie?

Od 17 marca do 20 kwietnia 2025 roku klienci T-Mobile mogą wziąć udział w specjalnej wielkanocnej akcji. Zadanie jest proste – należy łapać spadające jajka do koszyczka. Każde złapane jajko to punkt w grze, ale uwaga – każdy nietrafiony rzut oznacza utratę jednego z trzech żyć. Na szczęście, gracze mają szansę na odbudowanie swoich szans, łapiąc złote jajko, które dodaje jedno dodatkowe życie.

Aby dołączyć do gry, wystarczy odblokować ofertę w aplikacji "Mój T-Mobile" za 20 serc w programie Magenta Moments. Po kliknięciu „Chcę zrealizować teraz” i wypełnieniu formularza, uczestnik otrzymuje kod dostępu do gry. Każdy dzień to nowa szansa na poprawienie swojego wyniku i zdobycie cennych nagród.

Cenne nagrody dla najlepszych graczy

Rozgrywka podzielona jest na pięć tygodniowych rund. Po zakończeniu każdej rundy 100 graczy, którzy zebrali najwięcej jajek, otrzyma vouchery o wartości 100 zł do sklepu Zalando. To jednak nie wszystko. T-Mobile nagradza także najbardziej aktywnych uczestników:

1000 serc w Magenta Moments dla graczy, którzy rozegrali co najmniej 30 gier,

500 serc dla osób, które zagrały 20–29 razy,

250 serc dla tych, którzy podjęli wyzwanie 10–19 razy.

Baw się i wygrywaj z Magenta Moments

T-Mobile dba o to, by jego klienci mogli cieszyć się nie tylko doskonałą jakością usług, ale także angażującymi i ekscytującymi wydarzeniami przez cały rok. Wielkanocna akcja "Ocal jajo" to kolejny sposób, by nagrodzić lojalnych użytkowników i dostarczyć im mnóstwo radości w świątecznym klimacie.