Ocal jajo z T-Mobile. Operator znowu zmienia regulamin

Jeden klient, jedna główna nagroda

Najbardziej znaczącą nowością jest wprowadzenie zasady ograniczającej możliwość zdobycia nagrody głównej (vouchera do Zalando o wartości 100 zł) do jednej na klienta w ramach każdej tygodniowej edycji gry . Dotychczas teoretycznie istniała możliwość, że osoba posiadająca kilka numerów telefonów zarejestrowanych na siebie w T-Mobile mogłaby próbować zdobyć więcej niż jedną nagrodę główną w danej edycji, grając na różnych numerach. Nowy zapis precyzuje, że nawet jeśli różne numery należące do tego samego klienta znajdą się w czołówce rankingu, nagroda główna zostanie przyznana tylko raz – dla numeru, który osiągnął najwyższą pozycję. Ta zmiana ma na celu wyrównanie szans i zapobieganie sytuacji, w której jeden gracz mógłby zdominować pulę nagród głównych w danym tygodniu, korzystając z wielu kart SIM.

Precz z botami – jasne zasady przeciw oszustwom

Drugą istotną zmianą jest dodanie zapisu, który daje organizatorowi wyraźne podstawy do wykluczenia uczestnika z gry i odmowy wydania nagrody w przypadku uzasadnionego podejrzenia naruszenia regulaminu, ze szczególnym uwzględnieniem prób oszustwa z wykorzystaniem technologii. Regulamin wprost wymienia użycie mechanizmów automatyzujących, takich jak boty, skrypty czy programy do generowania ruchu, jako podstawę do dyskwalifikacji. T-Mobile zastrzega sobie nawet prawo do zablokowania dostępu do całego programu Magenta Moments dla osób próbujących w nieuczciwy sposób wpłynąć na wynik gry. Jest to jasny sygnał, że Organizator poważnie podchodzi do kwestii fair play i zamierza chronić integralność rywalizacji przed nieuczciwymi praktykami.