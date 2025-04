T-Mobile odpowiada Czytelnikom TELEPOLIS.PL: Plany na 5G, wyłączenie 2G i przyszłość sieci

Inwestycje kierowane rozsądkiem

Co z siecią 2G?

5G SA: gotowość techniczna, oczekiwanie na ekosystem

W kontekście nowszych technologii, przedstawiciel magentowego operatora stwierdził, że sieć jest technicznie gotowa do uruchomienia 5G Standalone (SA). Działa ono już w laboratorium, jednak komercyjny start zostanie opóźniony do momentu spełnienia dwóch warunków: zapewnienia ciągłego zasięgu 5G (łącząc pasma pojemnościowe jak C-Band z zasięgowymi jak 700 MHz) oraz pojawienia się na rynku wystarczającej liczby telefonów wspierających 5G SA. Chodzi o to, by użytkownik mógł realnie odczuć korzyści z nowej technologii.