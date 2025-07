T-Mobile przypomina o Mega Loterii. Kończy się pierwszy etap

Zbierasz serca, wygrywasz marzenia

T-Mobile kończy pierwszy etap swojej loterii. Do 21 lipca 2025 klienci operatora, którzy korzystają z programu Magenta Moments, wciąż mogą powalczyć o nagrody, które naprawdę robią wrażenie. W puli znalazły się vouchery do Zalando, Decathlonu, Biedronki i Żabki, bilety do Cinema City, a także 3-dniowa wycieczka do Disneylandu pod Paryżem dla całej rodziny.

Ale to nie wszystko. W dalszych etapach loterii do wygrania będą również dwa Mercedesy GLA 250e z napędem EQ oraz kolejne sześć wycieczek VIP. Jeśli jeszcze nie grasz, to właśnie teraz jest bardzo dobry moment, żeby dołączyć i zwiększyć swoje szanse.

Disneyland czeka

Już za kilka dni, 23 lipca, poznamy zwycięzcę pierwszej głównej nagrody – rodzinnej wyprawy do Disneylandu i Walt Disney Studios Park. W pakiecie są:

loty w obie strony,

transfery lotniskowe,

zakwaterowanie w Disney Hotel,

śniadania i obiadokolacje,

Premier Access, czyli szybsze wejścia do atrakcji.

Wycieczka obejmuje cztery osoby (2 dorosłych + 2 dzieci do 15 lat). Voucher będzie można wykorzystać w ciągu 12 miesięcy.

Zasady są bardzo proste

Aby wziąć udział w Mega Loterii, wystarczy wejść do aplikacji Mój T-Mobile, kliknąć w baner loterii w zakładce Moments i odblokować udział za 50 serc. Po wypełnieniu krótkiego formularza rejestracyjnego, można codziennie odkrywać "prezent" na planszy i zdobywać nagrody.

Udział mogą wziąć klienci z aktywną usługą głosową. Dla użytkowników ofert na kartę wymagane jest między innymi minimum 90 dni stażu w sieci i suma doładowań z ostatnich 3 miesięcy na poziomie co najmniej 50 zł lub aktywna usługa GO! XL.

150 tysięcy graczy nie może się mylić

T-Mobile informuje, że do tej pory w zabawie wzięło udział już ponad 150 tysięcy osób, które aktywowały łącznie ponad milion kodów. Loteria trwa, a za tydzień kończy się jej pierwszy etap. Wciąż możesz jeszcze dołączyć do gry i zawalczyć o rodzinne wspomnienia na całe życie lub... kluczyki do Mercedesa.