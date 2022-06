Znamy ceny nowych Motoroli. Będzie drożej

Motorola szykuje kilka nowych smartfonów. Niestety, będą one droższe niż poprzednie modele. Motorola Edge 30 Fusion będzie nawet dużo droższa. A jak z telefonami Motorola Edge 30 Lite, Motorola Moto G32 i Motorola Moto E12?

Motorola Edge 30 kosztuje w Europie równowartość 450 euro. Niestety Motorola Edge 30 Fusion będzie sporo droższa. Będzie trzeba wydać 680 euro. Będzie to w ogóle tego warte? W tej cenie dostaniemy układ MediaTek Dimensity 900, 8 GB i 128 GB pamięci wbudowanej. Niestety to wszystko co wiemy na temat nadchodzącego smartfonu.

Nowe telefony marki Motorola będą dużo droższe

Motorola Edge 30 Lite będzie kosztować 400 euro. To kwota o 50 euro wyższa niż w przypadku Motoroli Edge 20 Lite. Za te 400 euro dostaniemy układ Snapdragon 695, 8 GB RAM, 128 GB pamięci wbudowanej i wyświetlacz OLED o przekątnej 6,28 cala. Aparat główny będzie miał dwa sensory: 64 Mpix i 13 Mpix. Z przodu znajdzie się pojedynczy sensor 32 Mpix. Akumulator będzie miał pojemność 4020 Mpix. Nie zabraknie jacka 3,5 mm.

Za 230 euro będzie można kupić natomiast model Motorola Moto G32. Jego sercem będzie Unisoc T606. Wyświetlacz LCD będzie miał przekątną 6,5 cala. Pojemność akumulatora wyniesie 5000 mAh. Możemy się spodziewać 3 GB RAM i 32 GB pamięci wbudowanej. Z przodu zobaczymy aparat 8 Mpix, a z tyłu dwa sensory 16 Mpix + 2 Mpix. Niestety, ale za taką specyfikację 230 euro brzmi niezbyt kusząco.

Najtańsza będzie Motorola Moto E12. Za 140 euro dostaniemy 2 GB RAM i 32 GB pamięci wbudowanej. Niestety nie mamy tutaj jeszcze więcej informacji.

Zobacz: Flagowa Motorola RAZR 3 będzie kusić nie tylko mocą, ale i ceną

Zobacz: Motorola Moto G42 i Moto G62 trafiają do Europy. Znamy ceny

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: motorola (edge 30)

Źródło tekstu: comparedial