Motorola Moto G42 i Moto G62 trafiają do Europy. Znamy ceny

Motorola zaprezentowała niedawno nowe smartfony z serii G. Wtedy jednak bez cen w naszym regionie. Ile kosztują Moto G42 i Moto G62 w Europie? Teraz już wiemy.

Ostatnio Motorola zaprezentowała swoje nowe smartfony z serii Moto G42 oraz Moto G62. Już wtedy byliśmy pewni, że nowe telefony na pewno trafią też do Europy. Nie byliśmy jednak pewni ile nowe urządzenia będą kosztowały. Na szczęście nie musieliśmy długo czekać. Znamy już ceny obu smartfonów.

Motorola Moto G62 i Moto G42 z europejskimi cenami

Motorola Moto G42 będzie kosztować 210 euro. Co dostaniemy za tę cenę? Przede wszystkim układ Qualcomm Snapdragon 680. Wyświetlacz OLED z odświeżaniem 60 Hz ma przekątną 6,4 cala. Do kompletu dostaniemy 4 GB RAM i 128 GB pamięci wbudowanej. Aparat główny to 50 Mpix + 8 Mpix + 2 Mpix. Z przodu jest pojedynczy sensor 16 Mpix. Akumulator ma pojemność 5000 mAh. Urządzenie dostępne jest w wersji zielonej i różowej.

Motorola Moto G62 to z kolei wydatek 250 euro. Tutaj sercem smartfonu jest Snapdragon 480+. Tutaj różnicą jest też wyświetlacz. Ma on przekątną 6,5 cala i wykonany jest w technologii LCD. Dysponuje on odświeżaniem 120 Hz. Cała reszta specyfikacji technicznej jest taka sama. Na szczęście Motorola nie usunęła w nowych telefonach jacka 3,5 mm. Moto G62 można kupić w kolorze niebieskim lub szarym.

Zobacz: Motorola Moto Edge 2022 pojawia się w Geekbench

Zobacz: Motorola prezentuje dwa nowe smartfony, Moto G62 5G i Moto G42

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: motorola

Źródło tekstu: gsmarena