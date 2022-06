Nadchodząca Motorola Moto Edge 2022 przeszła testy w bazie benchmarków Geekbench. Czy nowa Motorola będzie warta zakupu?

Motorola ostatnio ewidentnie podkręciła moce przerobowe. Ostatnio piszemy albo o debiutach nowych telefonów, albo o nadchodzących premierach. Nadchodząca Motorola Moto Edge 2022 przeszła właśnie testy w bazie benchmarków Geekbench.

Motorola Moto Edge 2022 pojawia się w Geekbench. Warto będzie kupić?

Jesteśmy teraz pewni, że sercem nowego modelu będzie MediaTek Dimensity 1050. To wyrób ze średniej półki, a to właśnie w tym rejonie najbardziej rozwija się należąca do Lenovo Motorola. W teście Geekbench 5.4.4 model Motorola Moto Edge 2022 zdobyła 745 punktów w teście jednego rdzenia i 2142 punkty w teście wielu rdzeni.

Czego jeszcze spodziewać po nowym modelu? Dotychczasowe doniesienia mówią o 6 lub 8 GB RAM i 128 lub 256 GB pamięci wbudowanej. Aparat główny będzie potrójny i będzie miał 50 Mpix + 13 Mpix + 2 Mpix. Nie zabraknie optycznej stabilizacji obrazu. Z przodu będzie natomiast pojedynczy aparat 32 Mpix. Akumulator będzie natomiast miał pojemność 5000 mAh.

Wyświetlacz ma mieć przekątną 6,5 cala i odświeżanie 144 Hz. Ciekawostką jest to, że możemy się spodziewać obsługi rysika. Wersją systemu operacyjnego będzie Android 12.

Zobacz: Motorola prezentuje dwa nowe smartfony, Moto G62 5G i Moto G42

Zobacz: Motorola Moto G Go, czyli Motorola szykuje podróż w czasie

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: onleaks, 91mobiles

Źródło tekstu: mysmartprice, wł