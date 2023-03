W telefonie brakuje energii? Ten powerbank Ci pomoże

Xtorm XB402 Titan to potężny powerbank o pojemności 24000 mAh, który szybko naładuje baterię w urządzeniu mobilnym, takim jak smartfon, tablet czy laptop. Pomoże w tym technologia Power Delivery o mocy aż 140 W.

Holenderska firma Xtorm wprowadza na polski rynek nowy powerbank, który stanowi syntezę minimalistycznego designu, trwałych materiałów, innowacyjnych funkcji i potężnych zasobów dostarczanej mocy. Sprzęt ten może być bardzo przydatny w razie potrzeby szybkiego zasilenia energią notebooka, smartfonu, tabletu, czytnika ebooków, kontrolera do gier, konsoli, słuchawek czy mobilnego głośnika.

Xtorm XB402 Titan dysponuje czterema gniazdami USB typu C i łącznie oferuje rzadko spotykane 140 W mocy. Pojemność wbudowanego akumulatora wynosi natomiast 24000 mAh. Jeden z portów USB-C o mocy 140 W jest zoptymalizowany do ładowania MacBooków lub innych laptopów i może w pełni naładować ich baterię w półtorej godziny. Testy wykazały, że jest w stanie naładować MacBooka Pro do połowy stanu baterii w pół godziny.

Pozostałe porty USB-C są przeznaczone do ładowania smartfonu lub tabletu. Warto też zaznaczyć, że każdy port obsługuje technologię Power Delivery, istotnie przyspieszającą proces ładowania. Pozwala ona na rozpoznanie rodzaju podłączonego urządzenia i dopasowaniu do niego napięcia prądu, co wydłuża żywotność akumulatora. Model XB402 Titan jest też zabezpieczony przed przeciążeniem, głębokim rozładowaniem i zwarciem.

Powerbank został wyposażony w wyświetlacz LED, pokazujący stan naładowania baterii. Jego pikselowa konstrukcja inspirowana stylem retro może ucieszyć wszystkich sentymentalnych fanów technologii z dawnych lat. Wyświetlacz uaktywnia się tylko wtedy, gdy jest to potrzebne, pokazując aktualny stan naładowania baterii wyrażony w procentach. Po wyłączeniu panel jest niewidoczny i nie zaburza ogólnych wrażeń estetycznych.

Nowy powerbank marki Xtorm obsługuje ładowanie przelotowe. W praktyce oznacza to, że można zasilać za jego pomocą sprzęt nawet wtedy, gdy on sam jest właśnie uzupełniany energią. To ostatnie umożliwia dołączony do zestawu magnetyczny, pleciony i wytrzymały kabel. Pełne ładowanie akumulatora w powerbanku zajmuje około półtorej godziny.

Jeśli chodzi o konstrukcję obudowy, z boku urządzenia wydrążono specjalny podłużny schowek na kabel ładujący. Przewód trzyma się uchwytu dzięki magnesowi. W ten sposób możemy go szybko wyjąć i użyć, nie martwiąc się o wyłamanie jakichkolwiek elementów. Minimalizujemy też ryzyko zgubienia go podczas podróży. Sam korpus modelu XB402 Titan zbudowany został z w pełni recyklingowanego plastiku. Również opakowanie pochodzi z recyklingu.

Xtorm XB402 Titan ma wymiary 19 x 9 x 3 cm i waży 833 g. Całość została utrzymana w stonowanej klasycznej czerni.

Dostępność i cena

Powerbank Xtorm XB402 Titan o mocy 140 W jest oferowany w sugerowanej cenie detalicznej 899 zł. Dostępna jest też podobna wersja XB401 Titan o mocy 60 W. Dysponuje ona taką samą pojemnością akumulatora i trzema portami USB-C, a potrafi w pełni naładować laptop w dwie godziny. Zapłacimy za nią 719 zł.

Zobacz: Infinix robi rewolucję w ładowarkach. Tak szybko jeszcze nie było

Zobacz: Anker GaNPrime to nowe ładowarki i powerbanki z azotkiem galu

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Xtorm

Źródło tekstu: Xtorm