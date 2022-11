Anker GaNPrime to nowe ładowarki i powerbanki z azotkiem galu

Anker ma w swojej ofercie urządzenia zasilające bazujące na azotku galu. To związek chemiczny, który ma szereg zalet w stosunku do wykorzystywanego w podobnym celu krzemu. Zapewnia między innymi większą wydajność urządzeń ładujących i zwiększa ich efektywność.

Dla użytkowników oznacza to tyle, że otrzymują do dyspozycji niezawodne, szybkie, bezpieczne i wyjątkowo kompaktowe urządzenia do zasilania swoich smartfonów, tabletów, słuchawek i innych urządzeń ładowanych via USB. Jedna ładowarka czy powerbank z serii Anker GaNPrime bez problemu może zastąpić kilka różnych ładowarek – realnie odciążając plecak czy torbę użytkownika i ułatwiając mu życie.