Xiaomi zapowiada kolejną nowość: Mi 10i 5G z nowszym aparatem 108 Mpix

Jednym z elementów taktyki Xiaomi jest zarzucanie rynku kolejnymi wariantami już istniejących smartfonów. Zgodnie z tą zasadą linia Mi 10 zostanie wkrótce wzbogacona o jeszcze jeden model Mi 10i 5G. Zapowiada się ciekawie, jednak jest to telefon przewidziany tylko dla jednego kraju.

Zobacz: MIUI 12.5 dla telefonów Xiaomi, Redmi i Poco. Które modele dostaną aktualizację?

Chociaż Xiaomi przedstawiło już swój nowy telefon Mi 11, a w planach na luty ma premierę Xiaomi Mi 11 Pro, to Manu Kumar Jain, wiceprezes firmy, zapowiedział kolejny model: Mi 10i 5G, Premiera tego urządzenia ma się odbyć 5 stycznia 2021 roku. Niestety, dla fanów marki na niemal całym świecie pozostaje to tylko ciekawską, bo telefon został zaprojektowany dla użytkowników tylko w jednym kraju. Literka „i” w nazwie odnosi się do Indii i to tam trafi kolejny przedstawiciel serii.

Zobacz: Xiaomi Mi 11 – już po oficjalnej premierze. Ceny nie sa wysokie...

Xiaomi Mi 10i 5G to model spersonalizowany przez indyjski oddział Xiaomi. Telefon wyróżnią ciekawą cechą: ma mieć aparat o rozdzielczości 108 Mpix. To nic wyjątkowego, ale ze słów wiceprezesa Xiaomi wynika, że wykorzystany zostanie nowszy sensor niż dotychczas. We wcześniejszych modelach Xiaomi używało najczęściej matrycy Samsung ISOCELL HMX, teraz może więc chodzić o dwie inne: ISOCELL HM3 lub ISOCELL HM2. Ta pierwsza ma się znaleźć w serii Galaxy S21, ale nie miała jeszcze swojej oficjalnej premiery. Ta druga, bardziej prawdopodobna, została zaprezentowana we wrześniu i wyróżnia się mniejszym rozmiarem pikseli 0,7 μm. W każdym z przypadków może to oznaczać nowe możliwości fotograficzne.

Zobacz: Nowe matryce Samsunga z pikselami o rozmiarze 0,7 μm. Największą rozdzielczość ma ISOCELL HM2 108 Mpix

Zobacz: Xiaomi Mi 11 Pro zadebiutuje w lutym 2021. Lepszy aparat i szybsze ładowanie

Z innych informacji na temat Xiaomi Mi 10i 5G wynika, że telefon będzie wyposażony w układ Snapdragon 750G z wbudowanym modemem 5G. Wiele też wskazuje, że telefon będzie bazował na dostępnym w Chinach Redmi Note 9 Pro 5G, co oznacza wykorzystanie ekranu IPS o przekątnej 6,67 cala Full HD+ z HDR10 i odświeżaniem 120 Hz, a także baterią 4820 mAh z ładowaniem 33 W. Podobieństwo do Redmi Note 9 Pro 5G jest też o tyle duże, że właśnie w tym modelu użyta już została matryca Samsung HM2.

Znając podejście Xiaomi, nie można wykluczyć, że ten telefon trafi jednak na światowe rynki, ale pod jeszcze inną nazwą – na przykład firmowany przez POCO.

Zobacz: Xiaomi Mi 10T Lite 5G: tani i dobry, a do tego z 5G

Zobacz: Najlepszy telefon do 1000 zł? Xiaomi Poco X3 NFC! Spróbuj zmienić moje zdanie

Zobacz: Redmi Note 9 Pro 5G na oficjalnej grafice. Wygląda znajomo?

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło tekstu: GSM Arena, Fone Arena