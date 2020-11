Redmi Note 9 Pro 5G na oficjalnej grafice. Wygląda znajomo?

Należące do Xioami marki POCO i Redmi szykują na ten tydzień kolejne premiery. Nowość pierwszej z nich poznamy już dziś, natomiast 26 listopada ma się odbyć prezentacja pierwszych telefonów Redmi z 5G. Wśród nich znajdzie się ujawniony właśnie na renderze Redmi Note 9 Pro 5G.

Oficjalne zapowiedzi nowego Redmi Note 9 Pro 5G zaczął zamieszczać w serwisie Weibo szef Remi – Lu Weibing. Wśród kilku grafik pojawił się też render telefonu od tyłu, zdradzający kilka szczegółów dotyczących jego wyglądu. Z tyłu obudowy w kolorze znanym już z innych telefonów Xiaomi jako Rose Gold Bleach w oczy rzuca się duży, okrągły moduł aparatów z czterema obiektywami, któremu towarzyszy osobny flesz z lewej strony. Szczególnie te elementy wyglądają znajomo… Tak, identyczna wyspa fotograficzna znalazła się ostatnio w Xiaomi Mi 10T Lite 5G. Na renderze można także dostrzec boczny czytnik linii papilarnych i regulację głośności.

Według wielu nieoficjalnych źródeł Redmi Note 9 Pro 5G ma być po prostu rebrandowanym na rynek chiński Xiaomi Mi 10T Lite 5G. Nie znaczy to jednak, że między telefonami nie będzie żadnych różnic.

Lu Weibing ujawnił, że Redmi Note 9 Pro 5G wyposażony zostanie w aparat, jakiego jeszcze nie było w żadnym telefonie. O ile pierwowzór Xiaomi ma główny aparat 64 Mpix, to w nowym Redmi znajdzie się Samsung HM2 o rozdzielczości 108 Mpix. Przypomnijmy, że jest to jeden z kilku sensorów z nowej serii pokazanych przez Samsunga dwa miesiące temu, we wrześniu 2020 r. Wszystkie łączy wykorzystanie pikseli o rozmiarze 0,7 μm, dzięki którym matryce są o 15 procent mniejsze niż starsze czujniki 0,8 μm.

ISOCELL HM2 to trzecia matryca Samsunga o rozdzielczości 108 megapikseli. Nowy sensor ma fizyczny rozmiar 1/1,52 cala i został wyposażony w rozwiązanie Super PD, czyli szybszy i bardziej efektywny autofokus z wykrywaniem fazy. Matryca pozwala także na łączenie dziewięciu pikseli w układzie 3x3 oraz 3-krotny bezstratny zoom. Umożliwia rejestrowanie wideo 4K w 120 kl./s.

Wyposażony w taką broń Redmi Note 9 Pro 5G może okazać się ciekawym kąskiem dla fanów marki. W połączeniu z ekranem IPS o przekątnej 6,67 cala Full HD+ i odświeżaniu 120 Hz, układem Snapdragon 750G i modemem 5G telefon zapowiada się na kolejny przebój marki. W telefonie znajdzie się też akumulator 4820 mAh z szybkim ładowaniem 33 W.

Poza Redmi Note 9 Pro 5G swoją premierę będzie także miała podstawowa wersja Redmi Note 9 5G z ekranem 6,53 cala i procesor Dimensity 800U.

