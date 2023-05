Xiaomi Redmi Note 12T Pro już jest. Ceny są zachęcające

Wczoraj firma Xiaomi zapowiadała zbliżającą się premierę nowego Redmi Note 12T Pro. Okazało się, że do wydarzenia doszło szybciej, niż można było oczekiwać – nowy smartfon już doczekał się debiutu.

Zazwyczaj premiery nowych smartfonów Xiaomi poprzedzone są kilkudniowymi zapowiedziami, tym razem jednak nie trzeba było czekać. Minęła doba i oto już znamy szczegóły najnowszego Redmi Note 12T Pro.

Smartfon przypomina nieco Redmi Note 12 Pro i Pro+, ale różni się paroma istotnymi szczegółami. Nowy Note 12T Pro ma ekran IPS o przekątnej 6,6 cala, rozdzielczości Full HD+ (1080 x 2460), ze zmiennym, siedmiostopniowym odświeżaniem od 30 do 144 Hz. Ekran zapewnia 10-bitową głębię kolorów i zgodność ze standardami Dolby Vision i HDR10, producent chwali się też certyfikatem DisplayMate A+, zaskakuje jednak niska jasność 650 nitów – być może chodzi jednak o tryb standardowy, a nie maksymalny.

Pod maską Redmi Note 12T Pro pracuje Dimensity 8200-Ultra, czyli podkręcona jednostka MediaTeka w litografii 4 nm z głównym rdzeniem o taktowaniu do 3,1 GHz. Powstały aż cztery warianty pamięciowe, łączące RAM LPDDR5 oraz UFS 3.1: 8 + 128 GB, 8 + 256 GB, 12 + 256 GB i 12 + 512 GB.

Smartfon zapewnia łączność 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3 i NFC, wyposażony jest w głośniki stereo z Dolby Atmos, wyjście audio 3,5 mm, emiter podczerwieni, boczny czytnik linii papilarnych i moduł lokalizacji łączący systemy GPS (L1+L5), GLONASS, Beidou i QZSS (L1+L5).

Główny aparat Redmi Note 12T Pro ma rozdzielczości 64 Mpix (Omnivision OV64B), towarzyszy mu szerokokątny 8 Mpix (119°) oraz aparat makro 2 Mpix. Maksymalna rozdzielczość nagrywanego wideo to 4K. Zdjęcia selfie będzie można robić za pomocą aparatu 16 Mpix.

Długi czas pracy ma gwarantować akumulator o pojemności 5080 mAh z ładowaniem 67 W. Wszystkim zarządza Android 13 z MIUI 14.

Redmi Note 12T Pro wejdzie do sprzedaży na rynku chińskim 31 maja. Ceny zaczynają się od 1599 juanów, czyli 953 zł, za model 8 + 128 GB. Topowy wariant 12 + 512 GB oznacza wydatek 1999 juanów, czyli niecałe 1200 zł. W polskich realiach smartfon kosztowałby już nieco więcej – od ok. 1200 do 1500 zł, co wciąż jest atrakcyjną kwotą.

Ceny są dość niskie, jednak dostępność Redmi Note 12T Pro na globalnych rynkach nie jest jeszcze pewna. Wiadomo tylko, że w Indiach telefon zadebiutuje jako Redmi K60i.

Źródło zdjęć: Xiaomi