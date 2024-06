Xiaomi w końcu pokazało Redmi A3x. Kosztuje grosze

Premiery doczekał się Redmi A3x – prawdopodobnie najtańszy tegoroczny smartfon Xiaomi. Urządzenie wkracza na globalne rynki, może też wejść do Polski.

Redmi A3x pojawiał się już w przeciekach od jakiegoś czasu, a kilka dni temu przedpremierowo zadebiutował w jednym z azjatyckich sklepów on-line. Teraz w końcu Xiaomi umieściło ten model na swojej globalnej stronie, ujawniając wszystkie szczegóły urządzenia.

Redmi A3x zapowiada się najtańszy smartfon Xiaomi. To budżetowy model, który jest uproszczoną wersją i tak taniego Redmi A3 z lutego 2024. Odbywa modele łączy wygląd, mocno inspirowany Xiaomi 13 Ultra. Duża wyspa aparatów z daleka może sprawiać wrażenie, że mamy do czynienia ze smartfonem z wyższej półki. Co więcej, tył Redmi A3x wykonany jest ze szkła, co jeszcze bardziej kojarzy się z telefonami z wyższej półki.

Specyfikacja Redmi A3x ujawnia jednak, że to najniższa półka cenowa. Smartfon ma ekran IPS o przekątnej 6,71 cala w rozdzielczości HD+ (1650 x 720), odświeżaniu 90 Hz i jasności 500 nitów.

Sercem Redmi A3x jest Unisoc T603, bardzo tani układ w archaicznym procesie produkcyjnym 22 nm. Dla porównania Redmi A3 jest wyposażony w nieco nowszą jednostkę Helio G36. Redmi A3x dostępny jest w wariantach pamięci 3 + 64 GB i 4 + 128 GB, przy czym RAM to standard LPDDR4X, a pamięć masowa – eMMC 5.1, co nie zapowiada dużych prędkości odczytu. Można też dołożyć kartę pamięci microSD do 1 TB.

Duża wyspa fotograficzna kryje bardzo skromne połączenie aparatu 8 Mpix (f/2,0) i pomocniczej jednostki w rozdzielczości QVGA, która działa zapewne jako czujnik głębi. Z przodu znalazł się aparacik 5 Mpix (f/2,2).

W specyfikacji Redmi A3x znajdziemy też Dual SIM, modem 4G, Wi-Fi 2,4 GHz, Bluetooth 4.2, lokalizację GPS, GLONASS i Galileo, radio FM, boczny czytnik linii papilarnych, wyjście audio 3,5 mm oraz akumulator 5000 mAh z ładowaniem 10 W.

Wszystkim zarządza Android 14, a producent obiecuje dwie duże aktualizacje systemu i trzy lata poprawek bezpieczeństwa.

Redmi A3x wszedł na początek do sprzedaży w Pakistanie, gdzie kosztuje w przeliczeniu 272 zł. W Europie jego cena może wzrosnąć do równowartości 350 zł, co jednak wciąż mieści się w umownej kategorii „za grosze”. Tani telefon Xiaomi nie sprawdzi się raczej jako pełnoprawny smartfon, ale może zainteresować tych, którzy poszukują po prostu telefonu z dużym ekranem, do dzwonienia i najprostszych aplikacji.

Źródło zdjęć: Xiaomi

Źródło tekstu: Opracowanie własne