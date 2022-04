Xiaomi pokaże jutro zegarek POCO Watch i słuchawki POCO Buds Pro

Zapowiadając premierę POCO F4 GT, producent ujawnił też, że zamierza zaprezentować nowe produkty AIoT – czyli całkowitą nowość w przypadku tej marki, choć stanowiące dużą część portfolio Xiaomi.

Jak wynika z zapowiedzi POCO, pierwszym tych produktów ma być zegarek POCO Watch. Rendery tego urządzenia, które również pojawiły się w przeciekach, ujawniają, że smartwach ma prostokątną kopertę i dostępny będzie w co najmniej trzech wersjach kolorystycznych: czarnej, kości słoniowej i niebieskiej. W takim samym kolorze jak koperta będą silikonowe paski.

#POCOWatch has up to 14 days of battery life!#Empoweryourfitnesseveryday pic.twitter.com/3DlozH0VBX