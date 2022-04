Xiaomi rozwiewa wątpliwości. POCO F4 GT to Redmi K50 dla graczy

Xiaomi ujawniło kolejne informacje na temat zbliżającej się premiery POCO F4 GT, już ostatecznie rozwiewając wszystkie wątpliwości. Nowy smartfon będzie światową wersją dostępnego w Chinach Redmi K50 Gaming Edition.

Już kilka dni temu Xiaomi zaczęło rozsyłać do mediów zaproszenie na globalną premierę POCO F4 GT, która odbędzie się 26 kwietnia. Tym samym producent uciął spekulacje dotyczące planów wprowadzenia takiego modelu i tego, kiedy to nastąpi – w przeciekach POCO F4 GT pojawia się już od kwietnia.

Ujawniając datę premiery, Xiaomi nie postawiło jednak kropki nad „i”, zabrakło bowiem jednoznacznego potwierdzenia, że POCO F4 GT to inaczej nazwany gamingowy Redmi K50.

Teraz w końcu postawił brakującą kropkę. Na najnowszej grafice zapowiadającej wydarzenie pojawia się hasło: „hardocore’owy flagowiec gamingowy nadchodzi”. Ważniejszy jest jednak widoczny na plakacie bok obudowy z magnetycznymi przyciskami. Identyczny układ znajdziemy na Redmi K50 Gaming Edition.

Są to specjalne triggery do wykorzystania w grach, które na co dzień pozostają nieaktywne, ale można je wysunąć za pomocą umieszczonych obok przełączników. Po raz pierwszy to rozwiązanie zostało zastosowane w Redmi K40 Gaming Edition, a w nowej generacji zostało przez producenta ulepszone. Na grafice sugerowane są też szczególne możliwości dźwiękowe głośników stereo.

Sugerowane powiązania POCO F4 GT z gamnignowym wariantem Redmi K50 niemal od początku pojawiały się w przeciekach, jednak dopiero teraz Xiaomi potwierdziło domysły.

W takim razie wiemy też, że POCO F4 GT ma ekran OLED o przekątnej 6,67 cala z odświeżaniem 120 Hz i reakcją na dotyk 480 Hz. Wyświetlacz obsługuje 10-bitową paletę kolorów oraz standard HDR10+, pokrywa go szkło Gorilla Glass Victus.

Moc do pracy i zabawy dostarcza chipset Snapdragon 8 Gen 1 wspierany przez maksymalnie 12 GB pamięci RAM LPPDDR5. Pamięć wewnętrzna to prawdopodobnie 128 i 256 GB w standardzie UFS 3.1.

Sekcję foto w POCO F4 GT reprezentuje aparat 64 Mpix (Sony IMX686) z przysłoną f/1,65, szerokokątny 8 Mpix i marko 2 Mpix. Energię dostarczy akumulator 4700 mAh z szybkim ładowaniem 120 W, a wszystkim będzie zarządzał Android 12 z MIUI 13.

Zobacz: Xiaomi POCO C40 zadebiutuje z MIUI GO

Zobacz: Xiaomi POCO X4 Pro 5G i POCO M4 Pro debiutują w Polsce z promocją na start

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Xiaomi

Źródło tekstu: wł.