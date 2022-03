Xiaomi POCO X4 Pro 5G i POCO M4 Pro debiutują w Polsce z promocją na start

Firma Xiaomi wprowadza do sprzedaży w Polsce dwa nowe smartfony, modele POCO X4 Pro 5G oraz POCO M4 Pro. Na początek sprzedaży można liczyć na cenę niższą o 300 zł.

POCO X4 Pro 5G oraz POCO M4 Pro to dwa nowe smartfony, które wchodzą do sprzedaży w Polsce. Urządzenia są pod wieloma względami podobne do siebie, a najważniejsze różnice to wymiary, główny aparat fotograficzny z tyłu i chipset pracujący wewnątrz obudowy. Więcej informacji o specyfikacji urządzeń znajdziecie w naszym katalogu (linki poniżej).

YouTube Premium za darmo

Decydując się na zakup smartfonu POCO X4 Pro 5G lub POCO M4 Pro możemy otrzymać dwa miesiące subskrypcji YouTube Premium za darmo. Z oferty mogą skorzystać tylko nowi użytkownicy.

Start sprzedaży i promocja na start

Sprzedaż modelu POCO X4 Pro 5G w Polsce ruszy 21 marca 2022 roku z promocyjną ceną na start, wynoszącą 1199 zł za wariant 6/128 GB i 1399 zł za wersję 8/256 GB. Z oferty będzie można skorzystać do 22 marca tego roku, do końca dnia (lub do wyczerpania zapasów). Standardowe ceny smartfonu to odpowiednio 1499 zł i 1699 zł.

O tydzień szybciej kupimy model POCO M4 Pro. W tym przypadku również możemy liczyć na promocję na start, która potrwa od 14 do 15 marca 2022 roku, do końca dnia (lub do wyczerpania zapasów). Promocyjna cena wyniesie 799 zł w przypadku wersji 6/128 GB (obniżka z 1099 zł) oraz 999 zł w przypadku wariantu 8/256 GB (obniżka z 1299 zł).

Z oferty będzie można skorzystać w sklepach Xiaomi Store, na mi-home.pl, mi-store.pl i mimarkt.pl, w serwisie Allegro, a także w sieciach Komputronik, Media Markt, Neonet, RTV Euro AGD oraz X-kom.

Źródło zdjęć: Xiaomi

Źródło tekstu: Xiaomi