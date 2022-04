Xiaomi POCO C40 zadebiutuje z MIUI GO

Xiaomi szykuje kolejny, budżetowy smartfon – POCO C40. To rebrandowany telefon Redmi, ale nie do końca – producent wykorzysta chipset zupełnie innego producent niż dotąd, a na dodatek wyposaży swoją nowość w system MIUI GO.

Jakiś czas temu w bazie danych FCC zostały odkryte FCC ślady POCO C40, gdzie urządzenie ma symbol C3QP. Bardzo podobne oznaczenie (C3Q) ma Redmi 10C ze Snapdragonem 680, więc na podstawie dotychczasowych praktyk producenta można było zakładać, że to ten sam telefon.

Okazało się jednak, że sprawy wyglądają nieco inaczej – kolejne odkrycia prowadzą do bardzo ciekawych wniosków. Jak podaje serwis MIUI Polska, w kodzie MIUI udało się zidentyfikować chipset o symbolu jr510. Nie jest to ani żaden z układów Snapdragona, ani MediaTeka – a więc układów stosowanych dotąd przez Xiaomi. Za procesorem z POCO C40 kryje się praktycznie nikomu nieznana firma JLQ Technology, której układy w świecie smartfonów stosuje równie niszowa marka Treswave.

Dalsze poszukiwania, prowadzone przez MIUI Polska, potwierdziły, że POCO C40 otrzyma układ JLQ JR510, sam zaś smartfon ma oznaczenie kodowe „frost” i zaistniał już w testach GeekBench jako Xiaomi C3QP. W teście jednego rdzenia urządzenie wykręciło 154 punkty, a w wielu rdzeniach 733 punkty. Pracuje ono pod kontrolą Androida 11 z MIUI 13. Napędzający telefon układ ma cztery rdzenie o taktowaniu do 2,5 GHz i cztery 1,5 GHz (i są to prawdopodobnie Cortex-A53 lub Cortex-A55), a za grafikę odpowiada Mali-G52. Można to porównać do budżetowych chipsetów MediaTek G35 lub Snapdragon 450.

Redmi 10C

Testy GeekBench ujawniły też, że powstaną dwie wersje POCO C40 – z 3 GB i 4 GB pamięci RAM. Autor odkrycia sugeruje jednak, że były to tylko wersje prototypowe, ponieważ w kodzie MIUI można odnaleźć wzmiankę o tym, iż C3QP, czyli frost, ma mniej niż 3 GB pamięci RAM.

Z tej specyfikacji wynika, że będzie to smartfon z najniższej półki cenowej i nie zaskoczy wydajnością. Zapewne będzie też bardzo tani. Co jednak najciekawsze, analiza kodu wskazuje na to, że smartfon wyjdzie z softem w specjalnej wersji MIUI GO, czyli uproszczonym systemie jak Android GO – przeznaczonym dla smartfonów o bardzo skromnej specyfikacji. POCO C40 może więc przynieść premierę zupełnie nowego systemu Xiaomi – MIUI GO – a na dodatek zwiastować zupełnie nową gałąź produktów marki POCO.

