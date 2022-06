Xiaomi POCO X4 GT zapowiedziany. Premiera jeszcze w czerwcu

POCO X4 GT to kolejna nowość Xiaomi, która wkrótce doczeka się premiery na globalnych rynkach. Telefon zadebiutuje razem z już wcześniej zapowiadanym POCO F4 5G.

Od kilkunastu dni indyjski oddział POCO zapowiada światową premierę POCO F4 5G, a na Twitterze pojawiły się dziesiątki wpisów z różnymi detalami telefonu. W cieniu tego modelu pozostawał debiut POCO X4 GT, który nie doczekał się aż takiej atencji, jednak wiadomo już na pewno, że i ten smartfon zostanie zaprezentowany 23 czerwca. Tego dnia odbędzie się więc podwójna premiera POCO.

🔥About to introduce #AllTheStrengths you need🔥

Bringing you not one, but TWO new devices!



Don't miss #POCOF4 and #POCOX4GT global launch event on June 23rd at 20:00 GMT+8! pic.twitter.com/OoA5fwnlRB — POCO (@POCOGlobal) June 16, 2022

Obecność POCO X4 GT potwierdził dla odmiany globalny oddział POCO, co tym bardziej wskazuje na to, że telefon wejdzie do sprzedaży na światowych rynkach, być może także do Polski.

Zobacz: Xiaomi za tydzień pokaże POCO F4 5G. Telefon może też trafić do Polski

POCO X4 GT – spodziewana specyfikacja

Na temat POCO X4 GT producent nie zdradza tylu szczegółów, jak w przypadku POCO F4 5G, więc może nas czymś zaskoczyć, ale wszystko wskazuje na to, że jest to po prostu przebrandowany Redmi Note 11T Pro bez żadnych istotnych zmian.

Seria Redmi Note 11T Pro zadebiutowała niecały miesiąc temu w Chinach, robiąc wrażenie bardzo dobrą specyfikacją. Wygląda jednak na to, że telefony na świecie nie wejdą do sprzedaży jako Redmi, tylko właśnie pod marką POCO.

Zobacz: Xiaomi prezentuje serię Redmi Note 11T Pro. To najszybsze smartfony marki

Z tych wszystkich informacji wynika, że POCO X4 GT wyposażony jest w ekran IPS o przekątnej 6,6 cala i rozdzielczości Full HD+ (2460 x 1080). Zamiast odświeżania 144 Hz tym razem wymieniane jest nieco niższe – 120 Hz, co jednak nie będzie bardzo odczuwalną stratą.

Sercem POCO X4 GT jest szybki układ MediaTeka – Dimensity 8100 (5 nm) z ośmioma rdzeniami o maksymalnym taktowaniu 2,85 GHz oraz grafiką Mali-G610. Najmocniejszy, spodziewany wariant pamięci to 8 GB RAM w standardzie LPDDR5 oraz 256 GB pamięci wewnętrznej UFS 3.1.

Did someone say #Speeeeeeeeeeeeeed?

How many "e" did we write? 😉



💡 Let's get ready for the speed expert birth on June 23rd. Save the date for #POCOX4GT #NoSpeedLimited pic.twitter.com/wZ5LiNv9F2 — POCO (@POCOGlobal) June 16, 2022

Sekcję foto w POCO X4 GT ma tworzyć aparat główny 64 Mpix, szerokokątny 8 Mpix (120 stopni) i makro 2 Mpix. Przedni otrzymał matrycę 16 Mpix.

Baterię 5080 mAh będzie można naładować z mocą 67 W. Smarton powinien zadebiutować z Androidem 12 i MIUI 13.

Zobacz: Xiaomi POCO F4 GT – gamingowy smartfon w rozsądnej cenie (test)

Zobacz: Czekałam na Xiaomi 12, dostałam dosłownie moc gorących wrażeń

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: POCO

Źródło tekstu: wł.