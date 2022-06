Xiaomi za tydzień pokaże POCO F4 5G. Telefon może też trafić do Polski

Premiera POCO F4 5G odbędzie się za tydzień, 23 czerwca, o godzinie 14:00 naszego czasu. Producent oficjalnie zaprasza już na to wydarzenie, określając je jako globalny debiut. Prezentację nowego telefonu będzie można śledzić w mediach społecznościowych POCO, w tym także na YouTube, gdzie już trwa odliczanie do transmisji.

POCO F4 5G bazuje na dostępnym tylko w Chinach telefonie Redmi K40S, z którym dzieli większą część specyfikacji, jednak różni się aparatem, wykończeniem obudowy i oprogramowaniem.

Nowość POCO ma grubość zaledwie 7,7 mm i waży 195 g, zapewnia odporność na pył i lekkie zachlapanie zgodnie z normą IP53. Telefon otrzymał ekran AMOLED E4 w typowym rozmiarze 6,67 cala o rozdzielczości Full HD+ i z odświeżaniem 120 Hz. Wyświetlacz pozwoli na wierne odtwarzanie treści HDR i ma jasność sięgająca nawet 1300 nitów.

Producent potwierdził już, że POCO F4 5G wyposażony jest w układ Snapdragon 870 wspomagany układem chłodzenia LiquidCool 2.0. W szybkiej pracy pomagać ma nawet 12 GB pamięci RAM LPDDR5. Na aplikacje i dane użytkownik otrzyma do 256 GB pamięci UFS 3.1.

The POCO F4 5G is almost ready for its global debut... Well almost. Packed with #EverythingYouNeed, the legend arrives on 23.06.2022 at 5:30PM.



